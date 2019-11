Carne en la nevera y dinero en efectivo

EL dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, guardaba cuando fue detenido varios envases de su carne La Mechá en la nevera de su domicilio en Dos Hermanas y 17.740 euros en una caja fuerte. Se trata de algunos de los efectos intervenidos en el registro realizado el pasado 24 de septiembre en la vivienda del propietario de la empresa donde se detectó el brote de listeriosis y de los que la Guardia Civil ha dado cuenta al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga el caso que ha provocado la muerte de tres personas, el aborto de siete mujeres y ha afectado a más de 200 personas.

En el informe remitido a la juez Pilar Ordóñez, los investigadores de la Guardia Civil explican que el dinero intervenido fue depositado en una sucursal bancaria, a disposición del juzgado, mientras que la carne envasada, como no podían almacenarla en la nave de Magrudis en el polígono industrial el Pino al estar precintada, la volvieron a dejar en el frigorífico de la vivienda.

No fueron los únicos objetos intervenidos en la vivienda, ya que a los agentes de la Unidad Central de Medio Ambiente (Ucoma) les llamó "poderosamente" la atención que el dueño de Magrudis guardara en su casa los análisis de los productos que habían dado "positivo" y que fueron realizados los días 14, 16, y 19 de agosto, en "plena crisis" del brote de la listeria monocytogenes.

También hallaron una libreta en la que se recogían una serie de ventas y gastos de la empresa, entre los que los investigadores destacan que en los meses de enero, febrero, abril y junio de 2019 no había "gasto de luz alguno", lo que concuerda con el enganche de luz ilegal descubierto en las naves de la empresa.

Pero estos elementos no son los únicos que destacan de los registros efectuados. Los agentes de la Guardia Civil también han dado cuenta a la instructora del análisis de los teléfonos móviles de la familia propietaria de Magrudis y, en concreto, tras analizar el teléfono de Mario Marín Rodríguez, llegan a la conclusión de que el control del ambiente de las instalaciones "no parece preocupar a los responsables" de la empresa, dado que hay fotografías en las que las ventanas "parecen estar permanentemente abiertas", además de observar prácticas que "no se deben realizar en las instalaciones donde se lleve a cabo los elaborados cárnicos, como es el caso de comer, beber, y taxativamente no fumar", sostienen.

En un ordenador intervenido en la vivienda del dueño de Magrudis, los agentes han hallado fotografías que muestran cómo en la misma cámara frigorífica se almacenaban de forma conjunta diferentes productos como “la carne cruda o fresca, carne horneada sin envasar, y los productos elaborados y listos para su venta”. Este tipo de almacenamiento, según los agentes, puede "facilitar la propagación de la bacteria".

Por último, la Guardia Civil destaca que Mario Marín envió el 15 de septiembre de 2018 un correo electrónico al alcalde, Juan Espadas, en el que se presentaba como "un joven emprendedor con una empresa familiar de productos cárnicos".