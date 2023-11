Carpetazo al caso de las vejaciones a una niña autista: Los recursos educativos no fueron los más indicados

Un caso que puso de manifiesto los problemas educativos para la atención en un centro no especializado de un trastorno autista. La Audiencia de Sevilla ha confirmado el archivo de la causa abierta contra tres profesoras del CEIP Cervantes de Dos Hermanas, que fueron investigadas por presuntas vejaciones a una niña autista, cuyos padres aportaron unas grabaciones en las que las docentes se dirigían a la menor con gritos. El tribunal, en un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo, avala la decisión del instructor de sobreseer el caso al no apreciar la existencia de delito contra la integridad moral y reflexiona sobre el posible fallo que se produjo en el centro educativo.

En el auto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado afirma que "resulta claro" que desde el momento en que se detectaron las necesidades del trastorno de autismo que padece la niña y que de forma progresiva le fueron afectando a sus habilidades sociales, "la elección de los recursos educativos empleados para su atención no fueron los más indicados, e incluso pudo demorarse su derivación a un centro más especializado, como después se llevó a efecto con evidente mejoría de su estado emocional, sin tener que pasar por el trámite del Aula Específica".

Esta situación pudo derivar, prosigue el tribunal, en una "desacertada aplicación de técnicas que, al no dar los resultados esperados por no ser las adecuadas a las concretas circunstancias de la menor, pudo derivar en actitudes y manifestaciones de las responsables más inmediatas de su educación del todo punto inadmisibles".

Sin embargo, estas actitudes y manifestaciones, que pueden ser "susceptibles de corrección disciplinaria administrativa -las profesoras fueron trasladadas de centro-, no tienen entidad suficiente para plantear la concurrencia de los requisitos exigidos en el delito contra la integridad moral, que debe de reservarse para otro tipo de conductas", concluye la Audiencia.

En junio de 2021, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas ya dio carpetazo a la causa contra las tres profesoras investigadas por presuntas vejaciones a una niña autista en el CEIP Cervantes, en un auto en el que sostuvo que no había quedado acreditado ningún delito al no existir "una certeza clara e indiscutible sobre los hechos", ya que las conclusiones de los peritos se basan en "deducciones lógicas pero no en hechos absolutos, concretos y definitivos directamente imputables" a las querelladas.

En el auto, el juez explicó entonces que la niña, que tenía siete años cuando comenzó la investigación, ha presentado a lo largo de su vida episodios de conducta violenta, manifestada en acciones "autolesivas y lesivas con terceros, episodios que se han presentado tanto antes como durante y después de los hechos aquí instruidos". Así, consta acreditado que en agosto de 2018, es decir "tras llevar más de 40 días sin contacto ni con las querelladas ni con el aula específica, la menor llevó a cabo conductas lesivas para sí misma y para su hermana", y también en octubre de 2020 realizó conductas lesivas con una psicóloga forense, tras más de 22 meses sin contacto con las docentes ni con el aula específica.

Las "reprobables conversaciones" con la niña grabadas

Sobre la grabación que realizaron los padres tras colocar una grabadora en la mochila de la niña y en la que se escuchaba el elevado tono que emplean las docentes con la menor, que llora continuamente, la Audiencia considera "innecesario entrar a valorar la corrección procesal de la grabación, que al tratarse de un solo acto y en principio el carácter indiscriminado de los posibles afectados requería ponderar de forma contradictoria todas las circunstancias relacionadas con la misma, sin perjuicio de no estimar injustificada la distinción y consideraciones que hace el instructor entre algunas de las reprobables conversaciones mantenidas entre las investigadas, respecto a las que no existe constancia que se efectuaran en presencia de la menor o que las hubiera escuchado, y las que de forma directa se llevaron a efecto con la misma".

En esa grabación, se escucha, por ejemplo cómo le gritan "no me vas a pegar más". Luego, hablan entre ellas sobre la "prepotencia" de la menor, de la que dicen que tiene una "mirada desafiante" que utiliza para "salirse con la suya".

El caso se destapó a raíz de las grabaciones de las conversaciones que hicieron los padres

El tribunal avala la decisión de archivo del juzgado de Dos Hermanas porque entiende que no se puede considera "injustificada" la valoración efectuada por el instructor de que, "con independencia de las conductas atribuidas a las investigadas que mantuvieron una relación más directa con la menor pudieran desde una perspectiva ética y educativa más que cuestionables, ni adecuadas ni afortunadas, no tienen las mismas entidad suficiente para sustentar una imputación por el tipo delictivo" imputado, coincidiendo en este planteamiento el Ministerio Fiscal, que "interesó que se dé traslado a la Consejería con competencias en Educación a los efectos disciplinarios que pudieran proceder".

La Audiencia analiza los informes psiquiátricos aportados a la causa y coincide con el instructor en que no hay indicios que permitan la continuación del procedimiento por un delito contra la integridad moral. "Así, en el informe del Servicio de Psiquiatría, aunque se pone de manifiesto que en el periodo de 2017 a 2019 sufrió un empeoramiento conductual y de su sintomatología relacionada con el espectro autista que coincide con su asistencia al Aula Específica del CEIP Cervantes, también resulta que se produjeron durante el primer año en el Aula cambios en la esfera familiar que pudieron generar un estrés considerable de la menor, como lo fueron el nacimiento de su hermano e inicio de actividad laboral del padre que hasta ese momento no trabajaba fuera de casa".

La psicóloga no descartó la "posible incidencia relevante" de esas otras circunstancias en la "desestabilización del curso de su trastorno".