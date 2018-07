Sanguino niega que la Inspección de Trabajo haya sancionado a su despacho con 750.000 euros

Sanguino Abogados ha remitido a sus clientes y proveedores un escrito en el que explica que la propuesta de liquidación de cuotas de la Seguridad Social que ha recibido no constituye una sanción y expresa su convencimiento de que sus argumentos prosperarán porque “ha actuado siempre conforme a la ley, la absoluta buena fe, el rigor y la transparencia”.

Las informaciones sobre una supuesta sanción de 750.000 euros al bufete constituyen en realidad una propuesta de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, derivadas de su expansión profesional, y no suponen que haya infringido ninguna normativa en materia laboral, afirma el bufete.

Este es el escrito que el despacho ha remitido a sus clientes y proveedores:

"1. Sanguino Abogados considera que en todo momento se ha actuado conforme a ley en lo que a la relación entre el despacho y sus profesionales se refiere, observando en todo momento la normativa laboral vigente en materia de contratación de trabajadores/as, ya que ha ido integrando en su estructura a profesionales del Derecho siguiendo las diferentes modalidades de contratos existentes a fin de garantizar con ello la actividad de este Despacho y su crecimiento.

2. Que fruto de este crecimiento, Sanguino Abogados acometió, a finales del año 2016, su traslado a su actual oficina, con nuevos y más espacios para acoger a todos los trabajadores que prestan sus servicios en este despacho, lo que determinó la transformación de los iniciales contratos mercantiles a una relación de laboralidad.

3. Esta medida se adoptó para dotar de una mayor seguridad jurídica a la propia compañía y para que supusiese la atracción de talento al despacho, pudiendo competir así con las grandes firmas jurídicas.

4. Sanguino Abogados ponderó en su momento que este proceso de conversión de contratos de mercantiles a laborales podría llevar aparejadas una posible labor inspectora, como así ha sido. No obstante, no dudamos nunca en dar este importante y cualitativo paso, asumiendo, con total normalidad, las consecuencias que ello conllevaría.

5. Por todo ello Sanguino Abogados ha entregado a la Inspección de Trabajo toda la documentación que justifica esta conversión de contratos, para que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo pueda analizar todas las alegaciones y los recursos que este Despacho ya ha presentado, al no estar conforme con la cantidad propuesta en concepto de liquidación de cuotas con la seguridad social.

6. Consecuentemente, queremos aclarar que la Inspección de Trabajo no ha impuesto ninguna sanción a Sanguino Abogados, no habiéndose dictaminado por dicho organismo que Sanguino abogados haya infringido normativa en materia laboral. Se insiste que la comunicación realizada por la Inspección de Trabajo a Sanguino Abogados se refiere exclusivamente a una propuesta de liquidación de cuotas con la Seguridad Social que no lleva aparejada la imposición de sanción. Del mismo modo, queremos aclarar que dicha propuesta de liquidación de cuotas no es firme, habiéndose presentado por parte de Sanguino Abogados alegaciones y recursos frente a la misma.

7. Por ello Sanguino Abogados tiene el convencimiento de que sus alegaciones y recursos deben prosperar, al considerar que ha actuado siempre conforme a la ley, la absoluta buena fe, el rigor y la transparencia, y según las circunstancias que han ido marcando la evolución y el crecimiento de la actividad en este Despacho."