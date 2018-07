Cuando el detenido "va siempre hasta el culo"

El fragmento que se reproduce a continuación forma parte de la declaración de una persona ante la Guardia Civil y circulaba recientemente por las redes sociales. En el extracto del documento que se reproduce, el agente que ha tomado declaración al testigo, recoge la siguiente redacción en el acta de la comparecencia. "Así mismo, significa que la peligrosidad de su primo radica en que VA SIEMPRE HASTA EL CULO (consume con mucha profusión)" (SIC) de sustancias.

Más claro, agua. El agente no sólo se limita en este caso a entrecomillar la expresión literal del declarante, sino que incluso procede a realizar la traducción de la coloquial expresión, por si a alguien que vaya a leer en el futuro esta declaración en el juzgado al que seguramente se habrá dado cuenta de la actuación policial, le quedaba alguna duda de lo que el compareciente había querido afirmar... Curioso también que el avezado agente recurra a los recursos tipográficos, al poner en mayúsculas la expresión, pero sobre todo la delicadeza de la traducción: consume con mucha profusión. ¡Qué arte!

Llama la atención que el agente se haya tomado la molestia de traducir una expresión que, por otra parte, está más que asumida en la sociedad actual, aunque su empeño en aclarar el contenido de la declaración es sin duda destacable.

Lo que no sabemos es si el redactor de la declaración acudió al diccionario de la RAE para cerciorarse de la expresión. Supongo que la mayoría de los lectores no habrán buscado la palabra en el diccionario, pero si lo hacen podrán descubrir, sin necesidad de imaginárselo, todas las expresiones admitidas por los académicos que incluyen la palabra "culo" (les dejo aquí el enlace por si tienen esa curiosidad). Y ahí podrán ver cómo existe desde el "culo apretado" (persona presuntuosa) al "culo de mal asiento" (persona inquieta que no está a gusto en ninguna parte) y, por supuesto, "hasta el culo" (Hasta las narices/completamente borracho), así como otras expresiones mucho más vulgares como el "a tomar por culo" (Mandar a hacer puñetas/muy lejos) o "que te den por el culo" (que le den morcilla).

También figuran que están "con el culo al aire", o "perder el culo" (darse mucha prisa/procurar algo afanosamente", e incluso otras menos utilizadas como "confundir el culo con las témporas" (confundir la velocidad con el tocino). Y así algunas más...