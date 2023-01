Absuelto el alcalde Orense por empujar a una manifestante

El juez basa su conclusión en el hecho de que después de propinar el empujón, el alcalde la sujetase durante varios segundos, por lo que asegura que “parece clara” su intención de evitar que pudiese “utilizar nuevamente el megáfono cerca de su cara”. Además, indica que es “significativo” el hecho de que después del empujón se iniciase una discusión entre ambos, en la que el alcalde “parece estar reprochándole alguna cosa, lo cual también es compatible con la versión de los hechos que ofreció en el acto de la vista”.

🎥❌Así reaccionou #Jácome ante as reivindicacións dos traballadorxs do servizo de transporte urbano que hoxe iniciaron a súa folga indefinida😡Intolerable e vergoñento, #Ourense non merece isto, unha vez máis. Que opina o #PP de @FeijooGalicia que o mantén como Alcalde? pic.twitter.com/EIoY24sstB