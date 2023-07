Condena por no anticoagular a un paciente que acabó muriendo por un tromboembolismo tras una cirugía

Un juzgado de Santa Fe (Granada) ha condenado a una aseguradora a pagar una indemnización de 16.000 euros por una negligencia médica, por no anticoagular a un paciente que acabó muriendo por un tromboembolismo tras una cirugía. El juzgado ha estimado la demanda presentada por la Asociación ‘el Defensor del Paciente.

Los hechos se remontan al 16 de noviembre de 2018 cuando el paciente, de 78 años y vecino de Granada, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica crónica y enfermedad renal crónica, se sometió a una cifoplastia (cirugía en la columna vertebral para reducir el dolor) en el Hospital Vithas de Granada sin proporcionarle antes ni después profilaxis antitrombótica, siendo que acabó muriendo de tromboembolismo pulmonar agudo dos semanas más tarde, el 1/12/18.

La familia del fallecido entendió que los factores de riesgo que presentaba obligaban a la profilaxis con anticoagulantes antes y después de la intervención, y la ausencia de dicho tratamiento conllevó que éste sufriera el tromboembolismo pulmonar agudo que le causó la muerte. Por ello se dirigieron a la asociación El defensor del Paciente, asumiendo el caso el letrado especialista en derecho sanitario Ignacio Martínez.

La sentencia, que le ha dado la razón respecto a la negligencia, señala que "…ha de hacerse referencia a los factores de riesgo inherentes al procedimiento de cirugía … del informe pericial de la Dra. C. respecto de la que tampoco hubo consenso entre los distintos peritos intervinientes en el acto del juicio en cuanto a la clasificación de la cifoplastia. El Dr. S. puso de manifiesto su consideración de que dicha intervención presenta un Nivel 3, mientras que tanto D. M., como Dª. E. negaron que se alcanzase dicho nivel, siendo considerada como una intervención de Nivel 1 en el caso de la Sra. C. Sin embargo, de la prueba aportada al procedimiento parece más aconsejable hacer una clasificación en Nivel 2 dado que en la cifoplastia practicada consiste en una cirugía de la columna en la que, además, se cumplió el doble criterio de anestesia general (aunque inicialmente se estimase necesaria únicamente la anestesia local) y duración superior a 60 minutos. Partiendo de esos dos niveles aludidos, relativos a los factores de riesgo del paciente (Nivel 2) y factores de riesgo del procedimiento (Nivel 2), la Tabla 3 -pág. 11- prevé una categoría de riesgo tromboembólico “Moderado”, por lo que, de conformidad con el propio informe de la Perito de la parte demandada “[...] debe hacerse profilaxis, inexcusablemente, en las categorías de riesgo moderado, alto y muy alto”, con lo cual debe estimarse que la no aplicación de dicha profilaxis supuso una mala praxis médica por no sujetarse el Dr. P a las recomendaciones de los protocolos o guías médicas de actuación aplicables al presente caso”.

Respecto de la cuantía indemnizatoria, la sentencia resuelve que …ha de fijarse una proporción del 20% en la reducción de la indemnización en atención a no haber evitado el reposo absoluto. Dado que sólo reclamaba en este pleito una de las hijas, la cantidad se fija en algo más de 16.000 euros, importe que tendrá que ampliarse notablemente cuando por los mismos hechos reclamen la viuda y resto de hijos.

La presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores, recuerda lo fundamental de cumplir los protocolos médicos para evitar muertes innecesarias como en este caso.