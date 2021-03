Condenada a tres años de cárcel una conductora que provocó un accidente con un fallecido y una persona incapacitada

Un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una indemnización de 430.000 euros a una conductora que provocó un accidente de tráfico en el que falleció una persona y otra resultó con incapacidad permanente absoluta, según ha explicado el abogado Fernando Osuna, que ha representado a los familiares de las víctimas.

La sentencia recoge que la acusada, que dio negativo en el test de alcohol y drogas, hizo caso omiso de las diversas señalizaciones y bandas sonoras que anticipaban un cruce entre dos carreteras comarcales (Alcalá de Guadaíra-Utrera), entre ellas una señal de stop, y según el atestado elaborado a causa del accidente, el día del suceso las condiciones climatológicas eran óptimas.

El suceso ocurrió en el año 2015 y provocó el fallecimiento inmediato del conductor del vehículo y graves lesiones en el copiloto, un abogado sevillano. Estas Lesiones han supuesto que el superviviente perciba una pensión vitalicia por Incapacidad Permanente Absoluta. Además, la familia ha recibido una indemnización que alcanza la cantidad de 430.000 euros.

En el juicio, la condenada reconoció que no se dio cuenta de las diversas señalizaciones que anticipaban el cruce entre ambas carreteras y que iba pensando en su trabajo. El juez de lo Penal ha condenado a la acusada a tres años de prisión, así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de cuatro años y al pago de las costas de la acusación particular. La sentencia no es firme porque todavía cabe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.