Condenado a nueve meses de cárcel por golpear a su pareja con el palo de la fregona y la campana extractora

Un juzgado de Sevilla ha condenado a un joven a nueve meses de prisión como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar por haber golpeado a su pareja con el palo de la fregona y la campana extractora en el transcurso de una discusión en el domicilio conyugal, aunque el juez ha suspendido la ejecución de la sentencia condicionada a que el condenado, que ha reconocido completamente los hechos y mostró su conformidad, no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla declara como hechos probados que la agresión tuvo lugar el 28 de noviembre de 2012, cuando el acusado, que tiene 34 años, comenzó una discusión con su entonces pareja en el domicilio familiar, ubicado en la localidad sevillana de La Rinconada. Durante la discusión, precisa el juez, el acusado, "con ánimo de menoscabar la integridad física" de su pareja y en presencia de la hija menor, la golpeó "con el palo de la fregona, la agarró del cuello y la empujó", golpeándose la cabeza con la campana extractora de la cocina, al tiempo que le decía "perra, guarra, puta, te voy a matar".

A continuación, con la finalidad de evitar que la mujer saliera del domicilio familiar, "le quitó las llaves y cerró la puerta". Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones que precisaron de una sola asistnecia facultativa y que tardaron en curar cinco días.

En el juicio, la Fiscalía modificó sus conclusiones y el acusado aceptó la condena de nueve meses y un día de prisión, sí como la prohibición de aproximarse durante dos años a la víctima y a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma a una distancia inferior a 200 metros, así como a comunicarse con ella durante el mismo período. Además, tendrá que indemnizarla con 170 euros por las lesiones.

El abogado de la víctima, el concejal de Vox Ángel Bordas

El abogado de la víctima es Ángel Bordas, quien ha sido recientemente elegido como concejal de Vox en la localidad de San Juan de Aznalfarache, y quien ha valorado el acuerdo alcanzado para condenar a un maltratador. "En Vox defendemos a las víctimas y estamos en contra de la violencia machista, aunque no estamos de acuerdo con los conceptos de género y principalmente con que haya penas superiores para los hombres, pero ésta es una cuestión dogmática", ha dicho el letrado.

Bordas se ha congratulado de que el juzgado haya "condenado a un machista como éste", porque lo que hay que hacer es "proteger a las víctimas".

En este caso se alcanzó una sentencia de conformidad con el acusado, que reconoció la autoría de los hechos, y el fallo se dictó 'in voce' en la misma sala de juicios. El juez acordó en ese mismo acto suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, una medida que está condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años, así como al pago de la responsabilidad civil, y también a la realización de un "programa de reeducación o intervención en materia de violencia sobre la mujer", además de no volver a aproximarse a menos de 200 metros de su ex pareja.