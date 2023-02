Condenado a tres meses de prisión por insultar y amenazar a políticos y a grupos étnicos en su canal de Youtube

El mal uso de las redes sociales puede acarrear penas de cárcel. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a tres meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución a un hombre que difundió en su canal de Youtube vídeos en los que injuriaba, vejaba, acosaba y amenazaba a políticos o guardias civiles de Faura, municipio en el que vivía, así como a personas de diferentes grupos étnicos residentes en España.

La sentencia, dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo por el que el condenado reconocía los delitos y mostraba su conformidad con la pena, le impide también acudir al lugar de los hechos, es decir, al portal de Youtube, durante dos años, lo que implica el cierre de su canal y la imposibilidad de crear otras cuentas en el mismo.

Además, la resolución impone al penado varias multas -una por el delito de odio antes mencionado, otras siete por otros tantos delitos leves de amenazas y una octava por un delito leve de acoso- y seis años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio del ámbito educativo, docente, deportivo o de tiempo libre. Por último, acuerda la destrucción y el borrado de parte de los vídeos difundido.

Los hechos ocurrieron durante el primer semestre de 2020 cuando, según el relato de hechos probados que consta en la resolución, el hombre publicó en su canal de Youtube material audiovisual, accesible a cualquier usuario de Internet y con un potencial de publicidad ilimitado, consistente en vídeos donde vejaba, acosaba y amenazaba a distintas personas conocidas en Faura, como miembros de la Guardia Civil o cargos políticos.

En ese canal, según la sentencia, que era muy conocido en el pueblo, el condenado expresaba también públicamente un discurso “hostil, violento, denigrante y atentatorio” contra la dignidad de las personas de otras razas residentes en España.

Así, hacía respecto de los miembros de esos grupos étnicos apología de su expulsión del territorio nacional y del no reconocimiento de sus derechos básicos y utilizaba para ello un tono agresivo, retador, despectivo, y profundamente ofensivo con incitación a la violencia.

La sentencia declara entre los hechos porbados que el acusado ha venido utilizando dicho canal y su cuenta de Facebook para difundir numerosos videos en los que sostenía que "no se hacía responsable de los que os pase, ni a o vosotros ni a vuestras pertenencias. Si os pinchan las ruedas, si os hacen pintadas o lo que sea... NO me hago responsable de absolutamente nada que os pueda pasar. Un peón, un Guardia Civil que no quiere nuestra bandera, ni quiere el himno ni tiene las costumbres católicas, ni quieres los toros, entonces, ¿tu para que te haces Guardia Civil?".

En otro vídeo decía refiriéndose a un guardia civil "Te vas a quedar sin familia y sin faena para alimentar a tuhijo... te voy a escupir en la cara cuando te vea ... , te voy a escupir en la cara", y en otro afirmaba "te vamos a echar del cuartel... vuestras denuncias me las paso por los huevos.., os quedan cuatro días... republicano es el más hijo de puta que puede existir de la Guardia Civil. ¿Hay que cargárselo ya". Y en otra publicación decía lo siguiente: "Persecución constante sobre mi persona,... Stop Rojos" y "mañana se te va a caer el pelo".

En otro vídeo publicado en abril de 2020 titulado "Inmigrantes ilegales sí, inmigrantes ilegales no, progresista menos", el acusado afirmaba otras cosas: "... no quiero no quiero ni un inmigrante ilegal que salte la valla, ni uno. Los quiero exterminar a perros que viene en patera ¿por qué no os lo metéis en vuestra casa? Los que los habéis votado, en que nos lo tenemos que comer nosotros, la gente de bien; ya estamos hasta los huevos; inmigrantes ilegales, no queremos más, los queremos echar de una pata a todo... nosotros queremos cargarnos a vosotros, a vosotros y mandaron con ellos..., pero todos de una patada, con ellos, porque sois unos, perros como ellos, todos los que habéis votado a los de izquierdas; que claro, todos los progresistas sois iguales de perros que los inmigrantes ilegales, ¡perros! Viva España".