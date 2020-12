Condenado un padre a cuatro años de prisión por abusar de su hija de diez años

"Esta Sala considera que las declaraciones de la perjudicada, por su consistencia, coherencia y verosimilitud nos lleva a la conclusión y convicción de que contamos con pruebas de cargo de signo incriminatorio suficientes y bastantes para fundamentar un pronunciamiento de culpabilidad del acusado, cuyo derecho subjetivo a la presunción de inocencia, ex articulo 24 de la Constitución, ha sido desvirtuado por pruebas de cargo que demuestran sin atisbo de duda la comisión de los hechos que hemos declarado probados.

La Fiscalía había pedido una condena de diez años de cárcel para el acusado, al que atribuía dos delitos de abusos sexuales, pero sobre este segundo delito, que habría tenido lugar cuando la niña tenía seis o siete años, hay un "absoluto vacío probatorio, ya que en lo referente a dicho episodio la supuesta víctima se limitó a indicar en el juicio que no recordaba bien lo que pasó cuando ella tenía 5 o 6 años, que después le había dicho su madre que ella estaba en el colegio y empezó a levantarse la falda, que la profesora le dijo que no se la levantara y que ella le respondió que su padre le levantaba la falda, que de esto no se acuerda de nada, que era lo que le había dicho su madre, que no se acuerda porque era tan chica que no tenía memoria de eso", recoge el fallo.