Confirman la sanción disciplinaria a un piloto de F-18 que realizó una maniobra arriesgada en despegue

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción disciplinaria de tres días de arresto por una falta leve impuesta a un piloto de un caza F-18 del Ala 12 en misión de alerta que realizó un ‘tonel’ durante una maniobra de despegue del avión al considerar que asumió “un riesgo prescindible” que justificó el castigo impuesto, según ha informado este martes el Alto Tribunal.

Los hechos ocurrieron en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 17 de noviembre de 2018, cuando el capitán del Ejército del Aire y del Espacio, que estaba designado para un servicio de alarma (servicio de armas) de la misión SCRAMBLE QRA de utilización de la fuerza, fue activado para una misión de escolta de un F-18 del Ala 12.

Según el relato de hechos probados, durante el tiempo que duró la maniobra de ‘tonel’, “no se observa presión ni desplazamientos significativos de la palanca hacia atrás con el ánimo de bajar el morro del avión”. Y una vez completada dicha maniobra se realizó un viraje a la derecha “acompañado de una ligera presión de la palanca hacia atrás que, en esta ocasión sí que aparece acompañada de una significativa -reducción del ángulo de morro alto de la aeronave, tal como se aprecia en la grabación observada en el AVANT”.

La Sala constata que el titular de la potestad disciplinaria puso de relieve que “la maniobra realizada (tonel) si bien no está prohibida resulta inconveniente e innecesaria en un despegue que no es propio de una exhibición aérea, sino que responde a un servicio de armas consecuencia de la activación de una misión denominada scramble (alerta de reacción rápida), razonando que la maniobra no está indicada como preceptiva en ese modo de despegue en ningún manual de vuelo ni táctico de la aeronave concernida, por lo que constituye la entraña de la sanción, no tanto la capacidad del F-18 para la realización de la maniobra denominada, sino su conveniencia en una misión en la que la aeronave se encuentra municionada y en acto de servicio de armas”.