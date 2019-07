El Consistorio pagará como funcionarios a trabajadores de programas de empleo

Frente a los argumentos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla, los magistrados del TSJA recuerdan que el artículo 2.b del convenio colectivo municipal incluye en su ámbito personal de aplicación “a todos los trabajadores vinculados a la corporación en virtud de contrato”, lo que comprende, según los jueces, a los empleados de estos programas de otras administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Constitución y 3.1.c, 15.6 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que “tienen derecho a gozar de las mismas condiciones salariales y laborales que el personal de su correspondiente categoría profesional, no habiéndose alegado ni acreditado que las funciones desarrolladas y las circunstancias en que lo hacen difieran de las predicables de aquellos”.

Lo que sí indicaron las fuentes consultadas es que esta sentencia no tiene tanta repercusión de cara al pasado pero sí en lo que respecta a las actuaciones futuras, en las que el Ayuntamiento tendrá que replantearse cualquier curso de Empleo que venga de otras Administraciones públicas como la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento alega que el coste económico no está cerrado pero cree que no será elevado

En este sentido, explican que para recibir la compensación salarial que establece la sentencia los trabajadores tienen en primer lugar que haber presentado una reclamación y, a continuación, habría que analizar cuál es el periodo de trabajo que se vería afectado por el fallo judicial, es decir, a cuántos meses afectaría, por lo que las mismas fuentes interpretan que no tendrá un impacto elevado para las arcas municipales.

Por su parte, fuentes municipales explicaron ayer a este periódico que el Ayuntamiento de Sevilla está “preparado” para hacer frente a la repercusión de esta sentencia, cuyo coste económico “ no está cerrado ” por el momento. Desde el Consistorio consideran, a diferencia de lo que sostiene el letrado de los trabajadores demandantes, que el impacto económico que puede tener este fallo no será muy relevante.

La exclusión de estos empleados vulnera el principio de igualdad

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no deja dudas: “La exclusión del citado colectivo del ámbito de aplicación del convenio del Ayuntamiento no sólo carece de justificación objetiva y razonable vulnerando el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, sino que tampoco encuentra acomodo en el apartado 4 de la disposición adicional 7, pues no se encuentran elementos de similitud entre ese personal y los alumnos-trabajadores de Casas de oficio, Escuelas Taller y Plan de formación en prácticas en la ciudad contratados por el servicio de Desarrollo Local en el área de Juventud y Empleo”.

Además, el fallo del Alto Tribunal concluye que el criterio de la Comisión Paritaria del convenio colectivo, “por muy respetable que sea, no vincula a los órganos judiciales ni puede prevalecer frente a las normas constitucionales”.

La sentencia se refiere a que el 26 de noviembre de 2016 el Ayuntamiento convocó a la comisión paritaria a una reunión para la interpretar la disposición adicional 7 y el artículo 2.d del convenio colectivo en relación con estos programas de empleo, y el resultado de esa reunión fue que no se debía aplicar el convenio colectivo municipal, una decisión que ahora han tumbado los jueces.