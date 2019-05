Condenado a 20 años el asesino confeso de Rosarito

La Audiencia de Sevilla ha condenado a 20 años de prisión a Antonio María Gómez González, el asesino confeso de su mujer, María del Rosario Luna Barrera, Rosarito, a la que asfixió el 16 de abril de 2017 en su vivienda de Alcolea del Río y después arrojó su cadáver oculto en una maleta a un arroyo seco.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, condena además al acusado a indemnizar con 95.000 euros a la hija de ambos, menor de edad, a pagar otros 90.0000 euros a los padres de la fallecida y 16.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la misma. El fallo, contra el que cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se produce tras el veredicto de culpabilidad que emitió la semana pasada un jurado popular y la Audiencia le ha impuesto además la medida de seguridad consistente en que no podrá obtener el tercer grado hasta que haya cumplido la mitad de la pena impuesta.

La sentencia recoge como hechos probados que en la tarde del 16 de abril de 2017, el acusado "consciente e intencionadamente" atacó a María del Rosario Luna "por sorpresa, por la espalda, sin que ésta pudiera defenderse, y la asfixió hasta causarle la muerte". La sentencia añade que cuando el acusado se encontraba ingresado en el hospital y "ya sabía que la Guardia Civil sospechaba de él, manifestó a agentes de la Guardia Civil que él había sido el auto de la muerte de María del Rosario y les indicó el lugar donde había arrojado el cadáver, lo que permitió su localización".

Dice el magistrado Francisco Gutiérrez, que presidió el juicio, que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato alevoso, dado que el jurado declaró probado que la muerte fue "alevosa en tanto que el acusado atacó por la espalda a la víctima, imposibilitando cualquier actuación defensiva de ésta". El juez ha estimado además que en los hechos concurren las circunstancias agravantes de parentesco y la atenuante analógica de confesión del artículo 21.7 del Código Penal, dado que el jurado considera acreditado que confesó el crimen cuando ya sabía que era sospechoso, algo que, según precisa el juez, "no impide que se aprecie la atenuante analógica, porque concurren la mayoría de los presupuestos de la atenuante de confesión y de forma intensa y relevante, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo".

En este caso, "no puede negarse que el acusado confesó plenamente la autoría del crimen, aunque en el juicio oral intentó mitigar su responsabilidad diciendo que no recordaba cómo la mató, e indicó dónde se encontraba el cadáver de la víctima, lo que, sin duda alguna, contribuyó de forma esencial al esclarecimiento de los hechos, y en especial, al hallazgo del cadáver, que se encontraba en una zona de difícil localización y que es posible que no se hubiese localizado sin la colaboración del acusado", precisa la sentencia.

La confesión inicial ha sido una "prueba esencial"

Asimismo, el juez considera que aunque ya existieran sospechas sobre el acusado, "no se puede obviar que la confesión inicial ha sido una prueba esencial para acreditar el delito cometido, especialmente la alevosía, como ha reconocido el jurado, porque de no haber reconocido el acusado el modo en que atacó a la víctima, habría resultado relativamente factible a la defensa cuestionar la existencia de la alevosía".

En cualquier caso, el magistrado descarta que concurra la atenuante de arrebato, que también había alegado la defensa del acusado durante el juicio, porque los hechos que "en en su caso, podrían sustentar el arrebato han sido rechazado terminantemente por el jurado, que no consideró probado que existiesen insultos o expresiones de menosprecio de la fallecida al acusado e hija común".

Por todo ello, el juez impone la pena de 20 años, una condena inferior a los 25 años que habían solicitado al término del juicio tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares.