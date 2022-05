Primera condena por difundir una llamada íntima en YouTube

Por su parte, María Rubio, alias Miare, destaca lo frustrante que ha sido para ella esperar “casi exactamente seis años para que se haga justicia y se condene a una persona por vulnerar mi honor e intimidad y que lleva ese mismo tiempo jactándose de haber quedado impune”.

Igualmente frustrante y ofensivo le pareció a la demandante que el abogado contrario le preguntara “y casi le reprochara que haya entrevistado en su canal a Amarna Miller o que hubiera hablado libremente de algunos aspectos de mi vida sexual, como si eso me hiciera perder el derecho a la intimidad de mis llamadas telefónicas con otras personas si en ellas hablo de ese tema. Sí le agradezco que me preguntara por qué no demandé a los otros youtubers que han redifundido la llamada de su cliente, porque es una buena idea que, con el dinero de esta indemnización, ahora me podré permitir”, ha afirmado.