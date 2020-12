El Supremo obliga al Ayuntamiento de Sevilla a pagar varios millones de euros a los trabajadores de los programas de empleo

Frente a los argumentos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla, los magistrados del TSJA recordaron que el artículo 2.b del convenio colectivo municipal incluye en su ámbito personal de aplicación “a todos los trabajadores vinculados a la corporación en virtud de contrato”, lo que comprende, según los jueces, a los empleados de estos programas de otras administraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Constitución y 3.1.c, 15.6 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, puesto que “tienen derecho a gozar de las mismas condiciones salariales y laborales que el personal de su correspondiente categoría profesional, no habiéndose alegado ni acreditado que las funciones desarrolladas y las circunstancias en que lo hacen difieran de las predicables de aquellos”.

Por su parte, fuentes municipales han indicado a este periódico que el Ayuntamiento está analizando el "efecto económico de la sentencia y cómo actuar" y han añadido que, en cualquier caso, este criterio "ya se aplica en todos los nuevos contratos de programas de empleo, que se abonan según el convenio colectivo, lo que está dificultando ahora mismo ponerlos en marcha por su elevado coste" . Así, precisan que la cuantía subvencionada por la Junta de Andalucía "no ha variado y toda la diferencia la tiene que asumir el Ayuntamiento".

En segundo lugar, el Supremo rechaza el recurso porque la sentencia recurrida se "adecua a la jurisprudencia de la Sala Cuarta" del Supremo , recordando que hay otras sentencias que se pronuncian sobre el programa Emplea@30+ , regulado en el decreto-ley 9/2014 de la Junta de Andalucía y concluye que "dicho decreto no es fuente de la relación laboral, lo que supone que los trabajadores contratados a su amparo deben regirse por la legislación laboral común y en particular por el convenio de la corporación local" .

Un auto del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso este periódico, inadmite el recurso de casación que presentó el Consistorio hispalense y en consecuencia ha declarado firme el fallo , tal y como había solicitado la Fiscalía del Supremo, y da la razón al Sindicato de Empleados Municipales (SEM), que planteó la cuestión en los tribunales . La Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia hasta dos causas de inadmisión del recurso municipal , la primera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esgrimida por el Ayuntamiento como contradictoria a la dictada por el TSJA no cumple las exigencias del recurso de casación para la unificación de doctrina, por cuanto el fallo del TSJ catalán justifica un trato diferente al tratarse de un caso de una trabajadora frente al alegado que afecta a numerosos trabajadores.

Se vulneraba el principio de igualdad con estos trabajadores

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no deja dudas: “La exclusión del citado colectivo del ámbito de aplicación del convenio del Ayuntamiento no sólo carece de justificación objetiva y razonable vulnerando el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, sino que tampoco encuentra acomodo en el apartado 4 de la disposición adicional 7, pues no se encuentran elementos de similitud entre ese personal y los alumnos-trabajadores de Casas de oficio, Escuelas Taller y Plan de formación en prácticas en la ciudad contratados por el servicio de Desarrollo Local en el área de Juventud y Empleo”.

Además, el fallo del Alto Tribunal concluye que el criterio de la Comisión Paritaria del convenio colectivo, “por muy respetable que sea, no vincula a los órganos judiciales ni puede prevalecer frente a las normas constitucionales”.

La sentencia se refiere a que el 26 de noviembre de 2016 el Ayuntamiento convocó a la comisión paritaria a una reunión para la interpretar la disposición adicional 7 y el artículo 2.d del convenio colectivo en relación con estos programas de empleo, y el resultado de esa reunión fue que no se debía aplicar el convenio colectivo municipal, una decisión que ahora han tumbado los jueces.