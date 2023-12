Dos años de cárcel por robar en un hotel de cinco estrellas ubicado junto a la Catedral

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por un robo con fuerza en las cosas cometido de madrugada en un hotel de cinco estrellas del casco histórico de la capital andaluza, enclavado precisamente junto a la Catedral.

En una sentencia emitida el pasado 29 de noviembre y recogida por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia declara probado, de conformidad entre las partes del procedimiento judicial y aceptando el inculpado el relato de los hechos; que sobre las 4:00 horas de la madrugada del 21 de agosto de 2020, el inculpado, Manuel Jesús T. B., actualmente de 53 años, "acompañado de otro individuo no identificado, forzó una puerta de acceso al hotel EME, situado en la calle Alemanes de Sevilla; y sustrajo efectos de alimentación por valor de 654,41 euros", causando daños por valor de 918,10 euros.

El hotel, no obstante, no ha presentado reclamación alguna respecto al inculpado al haber sido indemnizado ya por su compañía aseguradora, que de su lado no se ha personado en el procedimiento. La sentencia señala que antes de estos hechos, el procesado ya había sido condenado "en numerosas ocasiones por delitos de robo con fuerza en las cosas" y considera acreditado que en el momento de los hechos, el mismo "era consumidor de sustancias estupefacientes que afectaban de forma leve a su capacidad volitiva".

Por todo ello, el tribunal le condena a dos años de prisión por un nuevo delito de robo con fuerza en las cosas con la atenuante de drogadicción.