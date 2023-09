Un juez perdona casi dos décadas después la deuda de 272.000 euros a un empresario sevillano que cerró por la crisis del ladrillo

Un juez ha perdonado la deuda de 272.000 euros a un empresario sevillano que cerró por la crisis del ladrillo. Se trata del caso de un autónomo natural de La Rinconada (Sevilla) que administraba una empresa de montajes eléctricos y servicios integrales hasta la llegada de la crisis en 2006.

El descenso de las ventas y la quiebra de sus principales clientes le obligaron a cerrar con una deuda de cotizaciones, préstamos, proveedores y trabajadores inasumible. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido que el protagonista de esta historia se libere del pago de los 272.105,43 euros que debía, entre otros, a la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Sevilla.

El deudor era socio único de una empresa sita en La Rinconada que se dedicó a la instalación de electricidad y mantenimiento integral de obras desde 2004 a 2006. Lamentablemente, muchos de sus clientes principales eran constructoras locales que corrieron la misma suerte que él: se arruinaron. Era cuestión de tiempo que sin cobrar de los clientes, los bancos le cortaran la financiación y que la falta de liquidez llevaran a su empresa a la quiebra. Así fue y en 2006 decidió dar de baja la actividad de la empresa.

Aunque más tarde de lo recomendado, este año presentó concurso de acreedores de la sociedad y, al no tener bienes, este se resolvió en un par de meses, tal y como ha informado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. “La Ley Concursal anima y, en cierto modo, obliga al deudor que no puede pagar susdeudas a presentar concurso en dos meses desde que se da cuenta de estas circunstancias. En este caso, hemos tenido que justificar muy bien que no hubo mala fe del cliente al presentar la solicitud casi veinte años después. Afortunadamente, y sin que hubiera indicios para lo contrario, el Juzgado ha extinguido la sociedad en un par de meses, cancelando sus deudas”, explica Pepe Domínguez, abogado de la asociación y responsable del caso.

El autónomo se acogió a la ley de Segunda Oportunidad para asegurar quedar sin deuda. Hecho este trámite, tocaba liberar de responsabilidad con los bancos y la Tesorería General de la Seguridad Social al administrador de la sociedad. Y es que, el vecino de La Rinconada, tras cerrar su negocio tuvo que reinventarse y para ello pidió algunos créditos más, aparte de los que avalaba de ya a la empresa. Créditos que dejó de pagar hace quince años y que lo han tenido hasta ahora en ficheros de morosidad.

En esta tesitura, tras leer algún caso de éxito de la Ley de la Segunda Oportunidad en prensa, su animó a contactar a finales de 2022 con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, y puede haber sido “la mejor decisión que ha tomado en los últimos 20 años”, como él mismo confiesa con una sonrisa de satisfacción.

A pesar de las dudas de este vecino acerca de si se le concederían la exoneración de las deudas públicas, Pepe Domínguez, letrado de la Asociación, contando ya con sentencias favorables en casos similares, se ha mostrado tajante: "Los tribunales cada vez son más conscientes de que los créditos públicos se deben incluir en el mecanismo de segunda oportunidad, si no, este instrumento no cumpliría los objetivos que nosmarca la Unión Europea con él”.

Una vez comprobados los requisitos legales y tramitados los dos procedimientos, este rinconero puede volver a disfrutar de tranquilidad financiera y volver a poner bienes a su nombre sin miedo a embargos. En total, le han perdonado 272.105,43 euros. Con esta sentencia los acreedores del concursado, no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a este autónomo.