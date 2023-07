Un juez perdona 68.000 euros a un sevillano que fue despedido tras enfermar de cáncer

Un juez ha perdonado una deuda de 68.269,97 euros que un sevillano acumuló tras ser despedido por darse de baja después de enfermar de cáncer. Un problema debido a su trastorno de bipolaridad, que le llevó a realizar compras impulsivas, y la posterior detección de la enfermedad en 2013 hizo que tuviera que darse de baja siendo este el desencadenante de sus problemas.

Este proceso, llevado a cabo íntegramente por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, ha finalizado con éxito en 3 años. Tras dar todos los pasos necesarios, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha concedido el perdón de todas las obligaciones contraídas.

En este caso, el deudor tenía un buen nivel de vida, la nómina en su trabajo le podía permitir vivir mes a mes sin ningún tipo de apuros. Todo se torció cuando empezó a realizar compras impulsivas debido al trastorno bipolar que le detectaron. Para realizar estas compras, pedía préstamos a bancos, los cuáles le concedían sin problemas por su nómina.

En 2013 todo se torció más al detectarle un cáncer. Tuvo que pedir nuevos préstamos para pagar medicamentos, visitas al médico… Esto no fue bien recibido por su empresa, que decidió prescindir de sus servicios.

Ante esto, contando sólo con la prestación de desempleo, previó no poder hacer frente a todos los pagos mensuales. De cara a no dejar su préstamos en mora, intentó negociar con los bancos que le habían prestado dinero. No obstante, estos no facilitaron una solución y el deudor se vio obligado a buscar una alternativa. Fue entonces cuando contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro, formada por economistas y abogados, le aconsejó tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad.

“Una vez iniciado este procedimiento, el deudor puede empezar a dejar de pagar todas sus deudas, pudiendo destinar el total de sus ingresos a gastos esenciales como comida, transporte, suministros, incluso a un pequeño ahorro”, ha explicado a este periódico Pepe Domínguez, abogado de la Asociación. “Esta protección viene impuesta judicialmente y dura mientras continúa el desarrollo del concurso de acreedores, hasta su resolución. Si se cumplen los requisitos legales, esta resolución acabará con el perdón de toda la deuda pendiente”.

Etapas de la Ley de la Segunda Oportunidad

Este respiro inicial se consigue con el preconcurso de acreedores: “Acreditamos frente a los Juzgados de Sevilla la imposibilidad que tiene el deudor para afrontar los préstamos y se iniciaba un intento de negociar con los acreedores”, ha detallado el letrado.

Dicha propuesta se envió a todos los bancos en tiempo, pero no se aceptó, ya que las entidades contaban con seguros que les pagaban más de lo propuesto por el deudor. Esto no suponía ningún perjuicio para el cliente, el cual ahora había dejado por escrito y en documento público que intentó pagar algo, a pesar de ser insolvente.

Domínguez ha indicado que este intento deja de ser un requisito para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad desde del 26 de septiembre de 2022: “El acuerdo extrajudicial de pagos buscaba disminuir la cantidad de concurso de acreedores, pero la constante negativa de las financieras ha evitado su propósito”.

Tras esto, los abogados de la Asociación presentaron la demanda de concurso de acreedores en el Juzgado, haciendo mención al intento de acuerdo propuesto sin éxito. En la misma solicitud se pidió directamente el perdón del total de deuda pendiente.Esta petición fue aprobada el pasado 23 de junio por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla.

Cuáles son los requisitos para la nueva Ley de la Segunda Oportunidad

Los requisitos para acogerse al nuevo procedimiento de Ley de la Segunda Oportunidad son: condición de insolvencia, carecer de delitos de orden socioeconómico, no haber sido exonerado en los últimos 5 años.

Esta resolución dictada el pasado junio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de 68.269,97 euros y le han permitido mantener su vehículo en propiedad.

Otra exoneración más conseguida por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en Sevilla. Solo en la capital Andaluza son más de 35 sentencias en el 2023.