El guardia civil de ‘la Manada’ pide una “aclaración” de la sentencia

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra solicitó la semana pasada el ingreso en prisión de los cinco jóvenes sevillanos que integran la Manada, al entender que “la no modificación de los hechos portados por el TSJ, y las especiales características del recurso de casación , hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena a nueve años de prisión evitando la posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la Justicia, haciendo ilusoria la condena”.

También señala que en la sentencia se han omitido “deliberadamente las alegaciones planteadas en relación a las personaciones de las acusaciones populares en el presente procedimiento y, especialmente, sobre si las mismas se han excedido (o no) en el ejercicio de la acusación”, como habían alegado, por lo que también reclama el pronunciamiento de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal navarro.

El abogado recuerda que en la sentencia se dice expresamente que “el motivo octavo formulado por la representación de Antonio Manuel Guerrero alega la incongruencia de la sentencia por no haber resuelto sobre la solicitada nulidad de las pruebas obtenidas respecto de unos vídeos de Pozoblanco” , algo que según el letrado “en nada coincide con lo que esta parte solicitó en relación a que declare la nulidad de actos y diligencias realizadas y obtenidas vulnerado derechos fundamentales, con la nulidad de pruebas obtenidas respecto a los vídeos de Pozoblanco”, por lo que insiste en que el TSJN realice un “pronunciamiento expreso respecto a la solicitud de nulidad planteada” en su recurso.

La defensa del guardia civil también pedía al tribunal que se pronuncia sobre las diligencias ampliatorias relacionadas al atestado realizado por este cuerpo policial y considera que el TSJN no se ha pronunciado expresamente sobre la licitud o ilicitud de las mismas.

El abogado rechaza el ingreso en prisión y solicitará un aplazamiento de la vista

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro miembros de La Manada, ha rechazado el ingreso en prisión de los acusados tras la sentencia que confirma su condena a nueve años de cárcel y ha manifestado que sus clientes no sólo no han evidenciado que exista "ningún riesgo de fuga, sino que han tenido un comportamiento intachable con lo que pidió la Audiencia Provincial" al decretar su libertad provisional.

Además, el abogado ha explicado en declaraciones a Europa Press que va a solicitar un aplazamiento de la vista fijada por la Audiencia para este jueves para decidir sobre el ingreso en prisión de los condenados y ha señalado que ese mismo día tiene un juicio en Sevilla, en concreto, el caso del presunto amaño de las oposiciones en la Policía Local de Sevilla.

"Este asunto no es una causa con preso que tenga mayor urgencia que otro asunto. Es materialmente imposible para mi ir. No es un capricho", ha apuntado, para explicar además que quiere asistir físicamente en Pamplona a la vistilla y no seguirla por videoconferencia.