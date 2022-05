El casadismo andaluz es pasado por la guillotina

La política es mal terreno para la indulgencia, la falta de memoria o la generosidad. El casadismo ha sido directamente laminado en las listas electorales del PP andaluz, donde además se reflejan ausencias motivadas por un objetivo claro (legítimo) de renovación. Las listas han sido claramente controladas al cien por cien por la dirección regional del presidente Juan Manuel Moreno y donde siempre hay que contar con Elías Bendodo, que compagina la condición de número 3 del PP nacional con la del aparente hombre duro (los hay más duros y taimados) del Gobierno de Andalucía y de la propia formación política.

El lema del congreso extraordinario de Sevilla, Lo haremos bien, se presta a todo tipo de interpretaciones. Porque no hay duda de que la purga del casadismo ha estado... bien hecha.

Los presidentes provinciales no encabezan listas en ninguna provincia por la sencilla razón de que se ha apostado por los miembros del gobierno, salvo en en Huelva, donde el PP no ha tenido consejero titular y se ha colocado para abrir la candidatura a la secretaria general, Loles López, y en Cádiz, donde figura la delegada del gobierno de la provincia, Ana Mestre, que al final y al cabo no deja también de ser... gobierno. Mestre, por cierto, sonó con fuerza para consejera de Salud o Asuntos Sociales en el Gobierno, pero se quedó en las quinielas...

Con este criterio, los presidentes provinciales podían ir en el puesto número dos o en el tres en el mejor de los casos, dependiendo del sexo, pues hay que recordar que se trata de listas cremalleras.

En Almería ha sido orillado Ramón Herrera, casadista de pura cepa, un tipo elegante que ha hecho muchas veces de enlace entre Génova (en tiempos de Teodoro García Egea) y el aparato andaluz con las mejores intenciones. Se ha vuelto a la Universidad. Pero extrañamente le han acabado pidiendo que vaya en la lista... en el número ocho. ¿Alguien se pasó con la guillotina y rogó un retorno aunque a un puesto discreto por no decir humillante? Se ha quedado directamente fuera de la lista por Almería la casadista Rosalía Espinosa.

En Granada han sido laminados Ana Vanessa García y Rafael Caracuel. En Cádiz, Alfonso Candón. En Jaén, el ex secretario general Francisco Palacios, al que ya sitúan en VOX, y Ángela Hidalgo. El presidente provincial, Erik Domínguez, ha logrado el puesto tres pese a su notorio pasado casadista, porque abrazó pronto el morenismo.

En Málaga ha sido relegado al puesto número once Miguel Ángel Ruiz. A Esperanza Oña la han puesto de cuatro, quizás por respeto a su figura y por no echar más leña al fuego en semejante plaza. En Huelva es que casi no hay casadistas... ni partido desde que Perico dejó la política y Fátima Báñez descartó cualquier retorno a Andalucía.

En Sevilla han colocado a Virginia Pérez en el mejor puesto natural al que ella podía aspirar, de número tres, pues la lista es encabezada por una mujer, la consejera Patricia del Pozo. Con Pérez no han querido generar ningún ruido más por temor que por respeto, pese a que algunos no ocultaron nunca sus ganas de enviarla a meditar al Tibet. No sería de extrañar que tras la formación del previsible Gobierno, Virginia Pérez abra alguna etapa nueva alejada de la silla eléctrica de la presidencia de un partido roto. En el puesto cuarto va un ex casadista, Ricardo Sánchez, que hacía tiempo que fue los que abrazó el morenismo.

En Córdoba ha sido laminado nada menos que José Antonio Nieto, ex alcalde, ex secretario de Estado, ex diputado nacional y portavoz del grupo parlamentario en esta última legislatura. Nieto siempre ha sido visto como un posible presidente del PP andaluz... ¿Orillado el posible delfín? En esta provincia el presidente provincial, el casadista Adolfo Molina, es relegado al puesto número cinco. Molina lleva una década de diputado autonómico.

En Cádiz se queda fuera Alfonso Candón. Y hay quien comenta no sin sentido del humor que de los cuatro primeros puestos, tres son de Jerez...

A muchos de los orillados se les ha expuesto que serán llamados a tareas de gobierno, pero es sabido que la inmensa mayoría de los políticos prefiere de entrada contar con el acta de diputado por la simple razón de ganar cierta autonomía y no depender al cien por cien del dedo de quien manda.