"Me he sentido coartada, intimidada, despreciada y amenazada por integrantes del partido y de Nuevas Generaciones"

Una renuncia más en una oleada de dimisiones que marcan las tensiones internas en el PP de Sevilla desde que comenzó el fichaje de ex militantes de Ciudadanos tanto para cargos de la Junta como para liderar candidaturas en los diferentes municipios. Incluso ha habido a quienes no les ha sentado nada bien (y lo han expresado) el fichaje de un ex andalucista como Francisco Jiménez como cabeza de lista del PP en Utrera. Esta apuesta por una nueva línea de crecimiento marcada por el PP andaluz no es bien recibida por militantes de toda la vida ni por algunos jóvenes, como demuestra la reciente dimisión del presidente de Nuevas Generaciones en Sevilla. Anteriormente se produjeron dimisiones de dirigentes de La Rinconada, Dos Hermanas, Lora del Río, Villaverde del Río y El Pedroso.

Las tensiones internas han derivado en dimisiones y hasta en la renuncia de una aspirante a presidir Nuevas Generaciones en Sevilla. Se trata de Rocío Pérez Durán, que había anunciado y formalizado su candidatura, pero que ha dado marcha atrás de forma clara y contundente: "Después de lo vivido estos días siento el profundo pesar de ver que mi partido no lucha por la democracia interna y a libertad de los afiliados. Me he sentido coartada, intimidada, despreciada y amenazada por parte de algunos integrantes de partido y de Nuevas Generaciones".

Pérez comienza la misiva de renuncia aludiendo a los 90 compañeros que avalaban con su firma su candidatura. "Han demostrado actuar libremente, sin ceder a presiones y mostrando sus ganas de participar en un congreso democrático".

Asegura que tuvo que pedir "amparo" a la dirección nacional de NN.GG. "ante incumplimiento flagrantes de los estatutos o ver cómo, claramente, la Comisión Organizadora del Congreso actúa favoreciendo a la ora candidatura presentad". Rocío Pérez asegura que la "desplazaron" físicamente "en un acto público", una acción sobre la que se reserva "el derecho de medidas legales oportunas".

Denuncia posible irregularidades en el pago de cuota de los afiliados, "algo contra lo que, evidentemente, no puedo pelear. Soy una afiliada de NN.GG. y, con mucho esfuerzo, abono mi cuota y, por tanto, no puedo entrar en una guerra económica cuando mi única intención era acudir a un congreso democrático para que los afiliados de NN.GG. tuvieran voz y voto".