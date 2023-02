Crece el malestar en el PP de Sevilla: "Que os aproveche semejante traición a los que hemos luchado tanto"

La estrategia del PP andaluz de cara a las municipales sigue sumando descontentos en la provincia de Sevilla, donde la dirección provincial no termina de gestionar el rosario de dimisiones y las muestras de descontento. Y no siempre ocurre entre la considerada vieja guardia. Es muy posible que los planes del partido estén refrendados por estudios a cargo de gurús y en función de sondeos internos, pero de momento lleva cinco dimisiones sonadas. Tal vez incluso se trate de bajas previstas en una suerte de daños colaterales. Solo el tiempo confirmará el acierto o el error de las formas empleadas en un singular proceso de fichajes. Se han marchado la presidenta local de El Pedroso, la portavoz de Villaverde del Río, el portavoz de la Rinconada, un concejal de Lora del Río y ahora el afiliado más antiguo en Dos Hermanas, la novena ciudad más poblada de toda Andalucía. Este militante se ha dado de baja del partido con un carta de un contenido durísimo en la que denuncia que la designación de Fernando Carrillo –concejal del grupo no adscrito en el Consistorio nazareno tras abandonar la s filas de Ciudadanos– como candidato a la Alcaldía del municipio nazareno es una “traición” para los veteranos de la formación política de centro-derecha.

Diosdado asegura en la misiva que se ha llevado 32 años como militante del PP “con todo lo que supone serlo en una ciudad que es un feudo socialista hasta tal punto que para los socialistas soy un persona non grata debido a mi pertenencia al PP, porque así son estos socialistas”.

Denuncia que las decisiones del PP han sido “impresentables” y propias de un partido “desagradecido contra los luchadores (como yo y otros y otras muchas) en un lugar como éste, nombrando como candidato a su señor que ha sido socialista cuando le ha convenido y después de Ciudadanos”. Diosdado critica que se ha “menospreciado” la labor de “muchos populares que llevan tantos años luchando y han sido absolutamente ignorados y olvidados”. Por este motivo, considera que el PP “ha perdido todo lo que era y todo lo que ha significado para mi durante 32 años y por ello me doy de baja irrevocable y definitiva del partido. Y bien que lo siento”. Deja un mensaje final de despedida: “Que os aproveche semejante traición a los que hemos luchado tanto”.

El PP andaluz desechó su cantera en una localidad considerada un fortín del socialismo con diez mayorías absolutas del PSOE. Dos Hermanas puede ser considerada la cuna del sanchismo. El aparato regional del PP apostó por el ex portavoz de Ciudadanos para encabezar su lista electoral. En este caso el PP no se garantiza neutralizar una posible lista naranja en Dos Hermanas, pues Carrillo es fichado cuando ya no milita en Ciudadanos. Su designación se produjo dentro del proceso de renovación de cabezas de lista que promueve el partido para mejorar sus resultados en una provincia donde, si bien logró un hito en las autonómicas del 19 de junio, sigue siendo tradicionalmente socialista. El equipo del presidente Moreno necesita aproximarse, al menos, a los resultados que logró en las autonómicas del pasado verano, cuando el PP fue la lista más votada en sitios donde incluso apenas rascaba bola. Dos Hermanas fue uno de esos municipios donde venció en número de votos, pero el PP no quiere bajar la guardia ni confiarse, de ahí que haya preferido fichar a antiguos dirigentes de la formación naranja, cosa que ya hizo para ocupar puestos en la segunda y tercera fila del Gobierno andaluz, al igual que ha apostado por un andalucismo (transversal lo llama el propio partido) que sume a los antiguos votantes del PA.

El caso de Utrera

Las formas, que no el fondo, del proceso de fichaje de militantes de Ciudadanos o de candidatos independientes con un perfil consolidado para encabezar las listas del PP está levantando ampollas. Desde que el Gobierno andaluz decidió mantener en puestos de poder a altos cargos de Ciudadanos, pese al derrumbe absoluto de la formación naranja, comenzó la corriente de críticas internas por parte de militantes que se consideraron orillados. En los chats de militantes del PP se ha expuesto, por ejemplo, la sorpresa que ha provocado la fotografía del presidente Moreno con quien será el candidato del PP a la Alcaldía de Utrera, Curro Jiménez, que fue alcalde del municipio por el PA de 2003 a 2015. La clave está en que sostienen en la foto una bandera con el logo de Juntos por Utrera, el partido que fundó Jiménez, y no una con las siglas del PP.

En el caso de la provincia, el malestar se ha hecho evidente, de momento, en cuatro dimisiones de dirigentes del partido de toda la vida. Se trata de municipios donde gobierna la izquierda y el partido espera alcanzar cuotas de poder en las próximas elecciones para aprovechar la ola triunfalista del pasado 19-J. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, Magdalena Marín, anuncio en un vídeo su dimisión con un mensaje rotundo: “Se nombró a otro candidato por la puerta de atrás, de manera antidemocrática. A Sevilla no le ha gustado nuestra presión y se han vengado de este comité “tan molesto y reivindicativo”.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Rinconada y único edil del partido en dicho municipio, Juan Pedro Molina López, anunció recientemente su baja como militante por el nombramiento de Joanna Moreno Morata como nueva candidata popular a la Alcaldía sin que la dirección del partido haya contado con él para el “barco” de la candidatura municipal, según aseguró. “Después de más de 20 años en el PP, ¿no merezco ni diez segundos?”, planteó el hasta ahora presidente del PP en La Rinconada.