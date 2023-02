Un concejal del PP de Lora del Río dimite tras denunciar "humillaciones y desprecios" de su partido

Un edil denuncia ser "acosado" por la dirección local y provincial del PP. Continúan las bajas de militantes del PP en la provincia de Sevilla. A las de Villaverde del Río, El Pedroso y La Rinconada se suma ahora una en Lora del Río, donde el partido ostenta la Alcaldía. Un concejal del PP de este municipio, Álvaro Aranda, ha renunciado a seguir en el partido y lo ha hecho tras denunciar las "humillaciones y desprecios" que ha sufrido de su formación política. Ha hecho pública su decisión en la red social Facebook en una entrada que él mismo ha ilustrado con una fotografía en la que aparece a la izquierda del presidente Moreno y del alcalde de la localidad, Antonio Enamorado.

Aranda comienza su comunicado con acusaciones duras: "En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia a pertenecer al Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lora del Río y mi pase al Grupo de No Adscritos. Desde mi injustificado cese por parte del ex alcalde Antonio Enamorado hace dos años hasta ahora he venido soportando por su parte y por la del resto de sus concejales, que dicen ser del Partido Popular, una serie de humillaciones y desprecios que me llevan a tomar esta decisión".

Y continúa con detalles sobre el proceso judicial abierto: "A los pocos días de mi cese fui acusado por el ex alcalde en sendas comparecencias en medios de comunicación de cobrar comisiones y filtrar información a la oposición, así como de hacer perder al Ayuntamiento una subvención de la Diputación. Todo ello ha resultado ser falso y está siendo investigado en un Juzgado de Lora del Río por presuntos delitos de injurias y calumnias contra mi persona".

Denuncia ser víctima de un orillamiento: "En estos dos años se me ha eliminado de los grupos de WhatsApp del grupo municipal, no se me ha convocado a ninguna reunión, ni informado del sentido del voto de los plenos llegando incluso a no ser convocado a dos plenos, alegando que se había producido un error administrativo". Y pone de relieve que el presidente provincial no lo recibe: "Todos estos hechos se han puesto en conocimiento de las direcciones regional y provincial del Partido Popular sin que haya habido contestación por su parte, por lo que me veo obligado a tomar esta decisión. Recientemente he pedido una reunión con el presidente provincial, Ricardo Sánchez, sin que se haya dignado a recibirme".

Por último lamenta los hechos: "Es una lástima que cuatro años de gran trabajo que le dieron al Partido Popular por primera vez en su historia una mayoría absoluta se hayan tirado por la borda por culpa de una gestión irresponsable de una persona que ha demostrado en estos años que sólo piensa en sus intereses personales, muy lejanos de los del Partido Popular y de los de Lora del Río. A partir de ahora, y dentro de mis posibilidades, seguiré trabajando por mi pueblo como siempre he hecho desde cualquier lugar en el que me encuentre".