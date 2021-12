La nueva apuesta de Tous por Sevilla

Una firma centenaria potente y con reconocimiento internacional desembarcará en los próximos meses en la calle más cotizada del centro comercial de la ciudad. Tous abrirá tienda en el número 10 de la calle O´Donnell de acuerdo con un proyecto que ya conoce el Ayuntamiento de Sevilla. La empresa ha apostado por un estudio de arquitectos de su tierra, dos profesionales catalanes, para diseñar el proyecto de adecuación del local.

Tous es una joyería fundada en Cataluña en 1920 que cuenta hoy con casi 400 tiendas en 45 países. En Sevilla cuenta con comercio en la calle Tetuán, en el sector más próximo a la Plaza Nueva, y en las grandes tiendas de ElCorte Inglés del Duque y Nervión. Los arquitectos que se hacen cargo del proyecto de O'Donnell elogian la ubicación del futuro establecimiento: “La calle Sierpes, antigua calle comercial por excelencia ha dado paso a un nuevo eje comercial peatonal que une la Plaza del Duque con la Plaza Nueva, formado por la calle O’Donnell, la calle Velázquez y la calle Tetuán”.

La peatonalización de la Avenida en 2007 supuso un cambio en los esquemas del comercio y en los hábitos de los clientes. La Plaza Nueva perdió una elevada cantidad de viandantes porque dejaron de llegar a ella las principales líneas de Tussam. La Plaza del Duque se convirtió en el principal punto de llegada de los taxis y los buses, así como la Plaza de la Encarnación. Esto supuso la revalorización del eje Tetuán, Velázquez O´Donnell con el importante foco de atracción de los ya referidos grandes almacenes. Un esquema que se consolida pese a los años de pandemia y pese al auge del comercio on line. Prueba de ello es esta nueva apuesta de la joyería Tous.

El local del número 10 de O’Donnell será objeto de una obra sin muchas complejidades, a lo que ayuda que el uso comercial que ha tenido el inmueble todos estos años:“Las soluciones adoptadas han de permitir, mediante la utilización de técnicas constructivas adecuadas, una rápida ejecución, unos costes de construcción óptimos para una buena gestión de los recursos energéticos de la construcción, un mantenimiento futuro mínimo y un correcto uso del edificio por parte de sus usuarios”. Se valora positivamente que la finca elegida sea apreciable desde muchos puntos de vista: “El edificio cuenta con una buena ubicación respecto al conjunto de la calle comercial, siendo de fácil localización” y con una ligera “incidencia de elementos de mobiliario urbano” que pueden distorsionar la fachada.

No están previstas alteraciones de las características arquitectónicas del edificio: “La petición formulada por la propiedad consiste en realizar la reforma parcial del interior de un edificio comercial existente y de los rótulos de fachada, no alterando en ningún punto su estructura portante ni su fachada, manteniendo parte de las divisiones interiores no estructurales y renovando pavimentos, revestimientos, mobiliario e instalaciones, para adaptarlo a les necesidades del usuario, dedicado a la comercialización de productos de joyería y complementos, de acuerdo con la imagen corporativa y a la estrategia comercial”.

Los arquitectos de Tous justifican la importancia de la apuesta por la zona más cotizada del centro de la ciudad. Incluso explican el contexto en el que se efectuará esta inversión de la firma de joyería:“Sevilla contaba con 691.395 habitantes en 2020, por lo que es la ciudad más poblada de Andalucía, la cuarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia y la 32 de la Unión Europea. El municipio tiene una superficie de 140,8 kilómetros cuadrados. El área metropolitana de Sevilla está compuesta por 46 municipios, incluye a una población de 1.548.741 habitantes (según datos del INE 2020) y ocupa una superficie de 4.905,04 kilómetros cuadrados”.

“Su casco antiguo, con 3,9 kilómetros cuadrados, es el más extenso de España y el sexto más grande de Europa, tras los de Roma, Nápoles, Venecia, Florencia, y Génova. Sevilla es una de las ciudades con más monumentos catalogados en Europa. Su casco histórico es uno de los mayores de España (nótese la diferencia entre casco antiguo, que solo incluye la zona histórica anterior a la Revolución Industrial, y casco histórico, que abarca estadios posteriores). Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la constituyen en ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Es la tercera ciudad de España por número de visitantes, tras Barcelona y Madrid. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, los tres primeros declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987”.

Y hasta se tiene en cuenta el Guadalquivir, por donde en condiciones normales Sevilla recibe un elevado número de turistas que apuestan por la modalidad del crucero. “Es la única ciudad interior de España con puerto, situado a unos 90 kilómetros del océano Atlántico, pues el río Guadalquivir es navegable desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta la ciudad, aunque el tamaño de los barcos que acceden está limitado por una esclusa con un calado máximo de 8,5 metros y el puente de circunvalación del Centenario limita el calado aéreo a 42 metros”.