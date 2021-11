“Es una afrenta a Sevilla tener los túneles de la SE-40 adjudicados y volver a estudiar si túnel o puente”

Abraham Carrascosa, exdecano del colegio de ingenieros de caminos de Andalucía durante ocho años y actualmente socio en el despacho Cremades & Calvo Sotelo como asesor de inversiones en infraestructuras, ha recibido la Medalla de Honor 2021 de su gremio a nivel nacional, la máxima distinción profesional a la que puede aspirar un ingeniero, un galardón otorgado a muy pocos profesionales: Ginés Aparicio, Mariano Palancar, José Luis Manzanares, y a nivel nacional Florentino Pérez y Juan Miguel Villar-Mir.

Habla muy claro, sin pelos en la lengua, sobre los proyectos y obras de actualidad en Sevilla.

De la SE-40, Carrascosa reitera que los túneles que se proyectaron y adjudicaron para el cruce del río en 2009 no eran de imposible construcción y que hubiera bastado con modificar el proyecto que dio problemas pero no se ha hecho por razones políticas. A su juicio, la rescisión del contrato de los túneles para empezar de cero con un nuevo estudio de alternativas sobre si es mejor un túnel más largo o un puente más largo solo indica que el Gobierno central quiere hacer un puente.

“Salvo una apuesta de verdad en firme para hacer el paso del río ....hasta dentro de 5 o 6 años no tenemos ni siquiera adjudicación”

“Es una afrenta a Sevilla tener los túneles de la SE-40 adjudicados y ahora volver a estudiar si es mejor un túnel o un puente”, se queja, mientras añade que técnicamente es posible hacer tanto un túnel como un puente, cada uno con su coste asociado, aunque no tiene sentido anular un contrato ya adjudicado y cuyo contratista “estaba dispuesto a retomar la obra en 48 o 72 horas siempre que se le pagara por los errores que había en el proyecto”, asegura.

“Técnicamente hacer los túneles no es imposible. Es más caro su construcción y mantenimiento pero todo eso ya se valoró en su día. Si ya se ha valorado y estudiado y si se llega a contratar esa solución, ¿ahora cambiamos y volvemos a estudiar? A mí me suena más a que se le ha dado una patada para delante, no tenemos dinero y vamos a esperar a que pase un tiempo” , lamenta.

Un ingeniero de caminos guerrillero que habla sin tapujos Abraham Carrascosa (Jaén 1961) es ingeniero de caminos formado en la Escuela de Madrid. Nacido en “Jaén Jaén”, lleva más de media vida en Sevilla (desde 1987). Su carácter guerrillero y su valentía para hablar sin tapujos en todos los foros lo han convertido en el ingeniero posiblemente más famoso en las escuelas de Ingeniería del país tras sus ocho años de mandato en el colegio de Andalucía. Y le han llovido ofertas para que entre en política, un salto que rechaza de momento por la imposición de la disciplina de voto, aunque admite que lo aceptaría “con una superoferta y para un tiempo tasado”. Empezó en la empresa privada, primero en Dragados, luego montó su empresa de ingeniería (Sais) y por fin Sodisa, que fue comprada por Idom, sociedad donde estuvo 14 años y que participó en el concurso para la línea 1 del Metro de Sevilla y en la redacción del proyecto de la línea 3 del Metro. Padre de dos hijas y un hijo, y abuelo de una nieta sevillana, es lector de novelas históricas y de libros que hablan de Sevilla y Jaén, le gusta jugar al golf, y ver fútbol. Está ligado a hermandades de Jaén (Estudiantes) y Sevilla (Pasión).

Respecto a los errores del proyecto que generaron filtraciones en los túneles que empezaron a construirse, Carrascosa señala que se trata de errores habituales en los proyectos y que tienen solución. “Los errores no eran nada que no se resolviera pagando modificados o haciendo un proyecto complementario. Se podía haber hecho perfectamente. Está claro que el problema ha sido de interés político”.

Del encargo a Ayesa y Fhecor de un nuevo estudio de alternativas para el paso del río (para analizar si es viable un puente más largo o un túnel más largo) opina que da pistas del interés del Gobierno por hacer un puente. “Lo que se ha hecho ahora mismo pienso que es para que salga un puente. No creo que este encargo de volver a estudiar si puente o túnel sea un paripé. Pero si de verdad hay tanto interés en hacer la obra, ya la tenías adjudicada y con una tuneladora allí almacenada.... ya se estudió en su día si túnel o puente y salió túnel”.

Salvó al colegio de desaparecer en la última crisis Carrascosa esta feliz con la máxima distinción (Medalla de Honor) que le ha otorgado el Colegio de Ingenieros a nivel nacional en reconocimiento a su trabajo por la institución y por la profesión. En sus ocho años de mandato asegura que salvó el colegio de Andalucía y sus demarcaciones del riesgo de desaparecer (con 7 oficinas y 23 empleados) ante la crisis económica anterior a la actual. Venía de la empresa privada y solventó la situación aplicando criterios de empresa. A nivel nacional también promovió la aplicación de estos criterios para reconducir la difícil situación económica el colegio y contribuyó a contener el movimiento que se generó en el colegio de Cataluña.

Dice que otra pista de que se quiere apostar por puente es que Fhecor está especializada en este tipo de estructuras. De Ayesa ve normal que el Ministerio vuelva a contar con esta empresa que ya conoce el problema y así se gana tiempo. En el primer trimestre de 2022 Ayesa y Fhecor deben anunciar cuál de las nuevas alternativas que se estudian tiene más viabilidad.

Señala que tiene sentido replantear una obra como la SE-40 cuando no corre prisa, pero el problema en Sevilla es que es urgente la SE-40 para descongestionar el tráfico del Centenario. Y asegura que esta segunda ronda es rentable social, económica y medioambientalmente, y de ella depende el desarrollo de muchos suelos de los municipios de la corona de Sevilla.

Se lamenta de que la SE-40, con una longitud de 70 kilómetros, lleve 20 años y aún no se haya terminado (“una obra de este volumen no tiene que tardar lo que está tardando”) y ahora la última guinda sea rescindir el contrato de los túneles del paso del río para empezar de cero.

La causa de esta larga espera, a su juicio, es que Sevilla está pagando las inversiones que recibió para la Expo92. “Sevilla tuvo su gran éxito con la Expo y a partir de ahí está pagando con creces lo que en su día se le dio: el AVE, el aeropuerto, y toda la modernización que llegó a Sevilla, etc.”.

Culpa a todos los partidos políticos de lo sucedido con la SE-40 porque hay una larga lista de ministros de todos los partidos que han sido responsables ...“Ni el túnel es de derechas ni el puente es de izquierdas. Todos han hecho declaraciones diciendo dentro de equis años inauguraremos y esto se va a resolver. ...Hacer la obra es una cuestión de voluntad política”.

Es escéptico sobre el desbloqueo del paso del río y cree que no tendremos una nueva adjudicación hasta dentro de 5 o 6 años: Salvo una apuesta de verdad en firme para hacer esa obra ...hasta dentro de 5 o 6 años no tenemos ni siquiera adjudicación”.

“Hay inversores interesados en una concesión de la línea 3 del Metro”

Cree que la ampliación del Metro de Sevilla prosperará si se cambia la Ley de Desindexación de 2015 que limita la rentabilidad de los inversores

Abraham Carrascosa trabaja en el primer despacho andaluz que ha abierto una asesoría en infraestructuras desde la que orientan a los inversores interesados en implantarse en Andalucía sobre los trámites y permisos que tienen que seguir.

La asesoría en infraestructuras que lleva Carrascosa en el despacho Cremades & Calvo Sotelo prepara propuestas de iniciativas público-privadas para Sevilla y otras ciudades andaluzas sobre edificaciones y energía fotovoltaica para presentar a la Junta que en breve empezarán a dar sus frutos

Para la ampliación del Metro con la línea 3, Carrascosa recalca que hay muchos inversores interesados en participar en una concesión público-privada de esta línea siempre que se cambie la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, aprobada en 2015 por Rajoy y que limita la rentabilidad del inversor a una horquilla del 2-2,5% al 4%, cuando por lo general los fondos trabajan con una rentabilidad del 7% y durante la obra del 14%.

La Junta ha pedido que esta ley se cambie vía Decreto aun cuando la normativa beneficia a la administración al tener que pagar mucho menos por las concesiones. Sin ir más lejos, en Sevilla la Junta paga al año 50 millones de euros para equilibrar la concesión de la línea 1.

Cree que la línea 3 del Metro de Sevilla prosperará si se cambia esa ley de forma que puedan entrar los inversores, y ve “complicado” que las tres administraciones (Estado, Junta y Ayuntamiento) puedan poner el dinero que cuesta la obra y la explotación con la escasez actual de los presupuestos públicos, mermada aún más por los gastos del covid-19.

Propuestas público-privadas

La asesoría en infraestructuras que lleva Carrascosa en el despacho Cremades & Calvo Sotelo está preparando interesantes propuestas de iniciativas público-privadas para Sevilla y otras ciudades andaluzas sobre edificaciones y energía fotovoltaica para presentar a la Junta de Andalucía que en breve empezarán a dar sus frutos, afirma.

Señala que los fondos de inversión internacionales tienen interés en apostar por las infraestructuras, que ahora es el momento de que vengan ante la escasez de dinero público de las administraciones por los gastos del covid-19 y que lo que está frenando la llegada de más inversiones es la Ley española de Desindexación.