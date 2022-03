La Junta busca dinero para la línea 3 del Metro a través de préstamos europeos

Tras la segunda reunión telemática a tres bandas sobre la financiación del Metro de Sevilla celebrada este viernes, la consejería de Fomento de la Junta ha desvelado que busca dinero para el tramo Norte de la línea 3 (Pino Montano-Prado), que cuesta 1.045 millones de euros, por una vía alternativa que desconocía, y que permiten los fondos europeos Next Generation para la recuperación económica: los préstamos reembolsables.

La Junta puede licitar este año las obras del ramal técnico del tramo Norte de la Línea 3 del Metro con 2 millones reservados

En el encuentro entre los técnicos del Ministerio de Transportes, de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla, la consejería de Fomento ha trasladado al Ministerio que dirige Raquel Sánchez su deseo de acogerse a esa línea de préstamos recogida en el programa de fondos europeos Next Generation. Esa autorización debe concederla el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes de la Consejería de Fomento han explicado que España puede acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos vinculados a los Next Generation. Estos forman parte de los 140.000 millones de euros del programa Next Generation que le corresponden a nuestro país, de los que 60.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables y otros 80.000 a préstamos reembolsables, de donde la Junta aspira a lograr recursos para el Metro.

Esta alternativa de los préstamos parece posible aun cuando el proyecto de la línea 3 se haya quedado fuera del acceso a la convocatoria de los Fondos Next Generation por la imposibilidad de tener la obra completa acabada en los plazos que marcan Europa para acogerse a este dinero.

Los préstamos a los que quiere acceder la Junta son independientes también de los fondos europeos Feder que ya ha solicitado formalmente la consejería de Fomento para la línea 3 del Metro.

Con todo la principal vía de financiación en la que trabaja la Junta para ampliar el Metro es la participación de capital privado en la construcción y explotación de la línea 3. Los fondos de capital privado han dejado claro que están muy interesados en participar en el Metro, pero para eso es necesario que cambie la legislación española que regula la rentabilidad de las inversiones. Hablamos de la llamada Ley de Desindexación de 2015, aprobada en su día por Rajoy.

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la economía española, aprobada en 2015 por Rajoy, limita actualmente la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública (por ejemplo el Metro de Sevilla) a una horquilla del 2-2,5% al 4%, cuando por lo general los fondos de inversión trabajan con una rentabilidad del 7% y durante la obra del 14%.

La administración andaluza lleva meses reclamando sin éxito al Gobierno central que modifique esta ley. El presidente de la Junta Juanma Moreno hasta en cinco ocasiones lo ha solicitado en la conferencia de presidentes para que la colaboración público-privada facilite la financiación en proyectos fundamentales como el Metro.

Este viernes la consejería de Fomento volvió a plantear al Ministerio esta cuestión. La Junta ha solicitado al Ministerio conocer los cambios en la aplicación de la Ley de Desindexación anunciados por la ministra Raquel Sánchez en Sevilla con los que “facilitar la participación de la iniciativa privada en este proyecto”. Estos cambios, según el departamento de Marifrán Carazo, son claves para que la iniciativa privada decida involucrarse en los trabajos de construcción de la línea 3 del suburbano hispalense. De lo contrario, se complicará la participación de las empresas en la obra pública.

Las tres administraciones negocian desde hace semanas los detalles del convenio para la construcción y gestión del tramo Norte de la línea 3 del Metro. La ministra Raquel Sánchez recordó esta semana que sigue pendiente que la Junta defina y concrete el “modelo de explotación” que quiere para la línea 3 y le reclamó “concreción” al Gobierno andaluz.

El tramo norte de la línea 3 del Metro, cuyo recorrido íntegro unirá el barrio de Pino Montano con el Hospital de Valme, tiene un coste de 1.045 millones de euros, IVA incluido, en el que se incluye la compra de ocho trenes para el funcionamiento de este tramo de 8,9 kilómetros de recorrido y doce estaciones, más un ramal técnico, los talleres y cocheras.

Siete millones reservados

La Junta necesita 1.000 millones para construir el tramo Norte de la línea 3, si descontamos el gasto en los ocho trenes. El Gobierno central ha garantizado que pondrá la misma financiación para el Metro que ponga la Junta. Pero la Junta no dispone ni mucho menos de 1.000 millones de euros.

Ante la falta de apoyos para aprobar los presupuestos andaluces de 2022, la Junta se ha quedado sin opciones de inversión. Solo cuenta con 2 millones de euros reservados para este año 2022 con los que licitar la obra del ramal técnico de la línea 3 que conecta los talleres y cocheras con la primera estación y sacar los restantes 5,5 millones del presupuesto de 2023.

El plan es sacar a licitación este mismo año 2022 la obra del ramal técnico del tramo Norte: los 650 metros de línea que conectan los talleres y cocheras con Pino Montano Norte, la primera estación. Este ramal técnico obliga a construir dos viaductos para salvar los cauces de los arroyos Tamarguillo y Ranilla. Este tramo técnico cuesta 7,5 millones.

La idea es licitar las primeras obras en 2022 con esos dos millones de euros y sacar los restantes 5,5 millones del presupuesto de 2023.