La trampa del abono gratuito de trenes de Media Distancia en Andalucía

El abono de Renfe para los trenes de Media Distancia convencional, que permite desplazamientos gratis por Andalucía en un cuatrimestre si se adquiere el abono de 20 euros para este periodo, hace aguas. En el corredor con más demanda de viajeros que es el de Sevilla-Cádiz, a la imposibilidad de lograr un billete los fines de semana por falta de trenes, sobre todo viernes y domingos, se suma que no se pueden comprar billetes con antelación para viajar este verano.

El Ministerio y Renfe no dejan de promocionar estos abonos para la Media Distancia convencional, pero no cuentan lo difícil que es montarse en uno de estos trenes.

Que no hay billetes para reservar con una antelación de dos meses es un problema que se extiende a toda Andalucía, y así lo ha podido comprobar este periódico.

Es imposible reservar un billete en mayo para viajar en verano (1 de julio) en Media Distancia convencional desde Sevilla a Cádiz, a Málaga y a Granada. El viajero no puede hacerlo porque no se han puesto a la venta aún. Así lo admite también el servicio de información telefónica de Renfe.

Lo curioso es que solo hay billetes ajenos a los abonos gratuitos para moverse por Andalucía este verano en AVE, AVLO o Torre del Oro o con los servicios que se mueven en la línea de Alta Velocidad (Alvia, y Avant -media distancia a Alta Velocidad-). En suma, que se puede viajar con billetes más caros, salvo escasas excepciones. El Avant tiene un descuento del 50% sobre su precio habitual.

El servicio telefónico confirma que los billetes no están a la venta

Desde este periódico hemos comprobado en la web de Renfe la ausencia total de billetes de Media Distancia convencional entre Sevilla y Cádiz, Málaga y Granada. En el servicio telefónico admiten que la operadora ferroviaria debería tener ya puestos a la venta los billetes, dado que debe hacerlo con dos meses de antelación. Cuestión diferente sucede con los AVE, cuyos billetes deben ponerse a la venta con tres meses de antelación, un plazo que sí se cumple.

Esta semana para viajar de Sevilla a Cádiz el 1 de julio solo había 3 Alvia (desde 30 euros) y 1 Torre del Oro (desde 13,35 euros). A Málaga en esta misma fecha, solo AVE (desde 36,30 euros) y Torre del Oro (30,10). De Sevilla a Granada solo hay Avant (desde 47,20) y AVE (desde 54,20). De Sevilla a Córdoba, el 1 de julio, solo se puede comprar AVLO (35 euros), AVE (desde 19 euros), Torre del Oro (15,60) y Alvia (desde 36,85 euros). De Sevilla a Jaén no hay ningún tren para esa fecha.

En la web de Renfe (pulse aquí para verlo) se puede comprobar la ausencia de trenes de Media Distancia convencional entre Sevilla y Málaga para el 1 de julio. Lo mismo para viajar en esa fecha a Cádiz, a Córdoba y a Granada. Bajo estas líneas se puede observar el caso de Sevilla-Cádiz.

"Renfe no saca los billetes de Media Distancia porque no sabe si va a tener trenes disponibles"

Las causas de estas carencias y falta de trenes de los trenes de Media Distancia convencional las explican los representantes sindicales de la plantilla. El coordinador del sector ferroviario de Andalucía en CCOO, Juan Vicente Pomares, recalca que "Renfe no saca los billetes de Media Distancia porque no sabe si va a tener trenes disponibles".

La guerra del Ministerio de Transporte con los operadores privados de Alta Velocidad es la primera causa de lo que está sucediendo con la Media Distancia, subraya el coordinador sindical ferroviario, debido a la competencia que Iryo y Ouigo están haciéndole a Renfe en la Alta Velocidad por los bajos precios de billete que estas ofertan. Desde CCOO, se señala que por esa razón el Ministerio se está dedicando a fomentar los billetes de Alta Velocidad en perjuicio de la Media Distancia asequible.

La segunda razón es que no hay disponibilidad de trenes por los problemas para repararlos en talleres. Eso provoca que los servicios de Media Distancia estén en sus horas bajas. El resultado es que escasean los trenes de MD en Andalucía porque no se están reparando ni revisando en el plazo requerido y no pocos sufren paradas repentinas a mitad de la vía porque se ponen en marcha "sin terminar de hacerle la revisión". Pomares reclama más inversiones reales para mantener los trenes, en línea con el objetivo estatal de reducir la huella de carbono.

Este martes se quedó parado un tren en el trayecto de Granada a Málaga por ese motivo.

El taller de Renfe en Málaga es el más grande de Andalucía, pero su plantilla es insuficiente para reparar todos los trenes que entran. Granada se quedó esta semana sin trenes de reserva por este motivo. CCOO denuncia el déficit de 80 trabajadores en este taller, a lo que se suman otros 20 empleados más que se necesitan en los talleres del resto de Andalucía. La plantilla se ha ido jubilando sin que se cubran las vacantes.

CCOO denuncia que ni Renfe ni el Ministerio le ponen remedio a esta situación, pese a que "son los trabajadores los que están dando la cara por Renfe y el Ministerio y están soportando el cabreo lógico de los usuarios, con agresiones verbales" a los empleados de taquilla, a los interventores, etc.

Pomares agrega que las reclamaciones del público son diarias por el mal funcionamiento de la Media Distancia: por fallos en los vehículos, porque no hay billetes, por retrasos, etc. Desde este sábado 18 de mayo, en el trayecto entre Sevilla y Málaga, la limitación de velocidad en la vía provocará que los trenes de Media Distancia convencional vayan a sufrir una demora media de 25 minutos.