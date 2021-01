JCDecaux actúa para reducir el robo de bicicletas públicas de alquiler en Sevilla

González Rojas lamenta "la falta de ambición" del gobierno local para mejorar de verdad Sevici

Adelante Sevilla, el grupo municipal del Ayuntamiento que preguntó por las medidas que se están aplicando para modernizar Sevici, lamenta "la falta de ambición del gobierno local para mejorar de verdad el Sevici" antes de que entren en funcionamiento las bicis eléctricas de alquiler en la ciudad. Su portavoz Daniel González Rojas, señala que "la propuesta inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) habla, por ejemplo, de poder reservar bicicletas a través de una App móvil o de cambiar el modelo de bicicleta para hacerla más ligera... y la respuesta que nos llega por parte del gobierno no aclara si eso va a poder hacerse o no. Solo dice que se lo ha pedido a la empresa. A estas alturas, contentarse con que se va actualizar una web para poder comprar un abono no es estar en el siglo XXI".

Sobre la instalación de nuevas estaciones (una demanda sobre todo de Sevilla Este y del distrito Cerro-Amate), el portavoz ve insuficiente la respuesta. "Decirnos a estas alturas que se va a cumplir el Plan Director de la Bicicleta, cuyo horizonte temporal terminaba en 2020, no nos tranquiliza nada. Se vuelve a poner de manifiesto que el papel y la planificación lo aguanta todo, pero luego no ejecutan en base a esas planificaciones".

Sobre ampliar la plantilla para tener, al menos, tres equipos de lo que llaman “regulación forzada”, González Rojas critica que digan "que es prioritario para mejorar todo el sistema... pero no aclaran si lo van a hacer o no, ni cómo".

"Con esta dinámica, nos tememos que el servicio público de bicicletas compartidas quedará definitivamente obsoleto en cuanto haya operadores de bicicletas eléctricas de alquiler por la ciudad", concluye.