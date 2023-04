El Cercanías de Sevilla sufre una media de 25 servicios suprimidos por la falta de maquinistas

El sindicato de maquinistas (SEMAF) ha denunciado la supresión de servicios del Cercanías de Sevilla que están sufriendo los viajeros por la falta de maquinistas y culpa a Renfe por la organización de los turnos de trabajo que realiza para afrontar esta situación. El problema se está dando desde el inicio del mes de abril, con una media de 25 servicios suprimidos cada día debido a que faltan unos 7 maquinistas al día para cubrir los servicios programados, con lo que esos servicios asignados a estos trabajadores se quedan en el aire, según apunta el sindicato.

Este viernes la previsión del sindicato es que se verían afectados 24 servicios, 13 de ellos en la C5, 9 en el circular C4 y dos en el C1. En general se suprimen más servicios en el C5 (Santa Justa-Benacazón) y en el C3 (Santa Justa-Cazalla/Constantina) que en el resto de líneas, si bien el miércoles no circuló ningún tren entre Utrera y Sevilla hasta las diez de la mañana. La respuesta de Renfe está siendo ofrecer transporte alternativo en taxi a los viajeros que lo demandan, como ha sucedido en el caso de la C2 a Cartuja, o bien indicarles que esperen a las siguientes circulaciones de trenes.

En las redes sociales los viajeros más jóvenes han colgado algunas quejas en Twitter sobre estos retrasos. El jueves 20 de abril un joven lamenta que había tenido que esperar 90 minutos al Cercanías y se queja de “retrasos diarios y anulaciones sin información en Cercanías” de Sevilla.

Gracias @Renfe @InfoAdif tras una hora y media llego a casa, dan ganas de no pagar el bono próximo #CercaniasSevilla pic.twitter.com/tSBlkWu3sQ — Jesuli Martín (@JesusME87) April 20, 2023

Y este jueves el mismo viajero volvió a denunciar que Renfe había suprimido otro tren de Cercanías.

@Renfe @Inforenfe @InfoAdif gracias por anular una vez más el #CercaniasSevilla de las 17.12 ... Dan ganas de no comprar el próximo abono con este nefasto servicio, y con estas calores encima 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7r0V01zAjH — Jesuli Martín (@JesusME87) April 27, 2023

El Núcleo de Cercanías de Sevilla cuenta con una plantilla de 95 maquinistas y la media de servicios diarios que cubren los trenes se eleva a 260, afirma el SEMAF.

Cada maquinista tiene un número de servicios asignados en un cuadrante de turnos que se fijan cada año. El problema se está dando porque esa previsión de turnos se ve alterada por servicios que quedan sin maquinistas por enfermedad, jubilaciones o fallecimientos. En ese caso Renfe suprime el servicio de tren que le corresponda al maquinista que falta.

La solución, según el sindicato de maquinistas (Semaf)

Desde el sindicato de maquinistas (SEMAF), su secretario provincial Miguel Ángel Gordillo reclama, en declaraciones a este periódico, que Renfe cambie los turnos anuales (”gráficos” en el argot del gremio) de los maquinistas y adapte los servicios a los maquinistas que hay, y que suprima los mismos servicios cada día para no marear al viajero.

“Si Renfe no tiene suficiente personal para hacer todos los servicios, debe quitar servicios y programar los servicios que puedan hacer los maquinistas disponibles. Es importante que quite siempre los mismos servicios para que el viajero sepa a qué horas puede viajar y a cuáles no. Lo que no se puede es volver locos a los viajeros y volvernos locos a todos”. “Con dos personas no se puede hacer el trabajo de cuatro”, protesta el personal de Renfe consultado.

“Que circulen los trenes con menos servicios para que los viajeros puedan tener una previsión de los que circulan cada hora, y no como ahora que los pasajeros van a la estación a coger un tren y una vez allí les dicen que tienen que esperar 90 minutos porque los dos trenes siguientes no van a llegar al ser servicios que tenían que hacer maquinistas cuyo turno ha quedado sin cubrir”.

En las redes sociales, Renfe ofrece a los usuarios afectados un teléfono de información y una cuenta de twitter donde recibir datos sobre incidencias en la red. “Buenas tardes, toda incidencia con Cercanías Sevilla te pueden informar los compañeros de Atención en el teléfono 954 485 672. Así mismo te recomendamos suscribirte a la lista de @InfoCercanias, donde te informarán de incidencias en la red de Cercanías que quieras. Un saludo”.

Para suscribirse a esta cuenta hay que seleccionar una línea y un horario, o de lo contrario no se recibe información.

Respuesta de Renfe

Fuentes de Renfe explican que esta supresión de servicios en el Cercanías de Sevilla se viene dando en el mes de abril por la bajas imprevistas de hasta 4 y 5 maquinistas al mismo tiempo.

“Durante el mes de abril se ha incrementado sustancialmente el número de bajas imprevistas de maquinistas en el Núcleo de Cercanías de Sevilla. Han llegado a coincidir entre 4 y 5 maquinistas de baja sobrevenida (con aviso horas antes del inicio del servicio) en un mismo día”.

Renfe admite que no puede cubrir todos los servicios de transporte cuando las bajas afectan al 8% de la plantilla. “La empresa está preparada para solventar este tipo de imprevistos sin que tenga afectación al desarrollo normal del servicio, aunque es algo más complejo cuando las bajas han afectado al 8 % de la plantilla en un mismo día”, explica la empresa pública.

En los casos más complicados Renfe ha optado por suprimir servicios de trenes. “Aquellos días en los que era de todo punto imposible por el volumen de bajas y la premura en su conocimiento, Renfe ha puesto en marcha todos los recursos disponibles (humanos y técnicos) para garantizar al máximo el servicio a nuestros clientes de Cercanías, si bien nos hemos visto obligados a realizar supresiones de trenes aquellos días en los que ha sido mayor volumen de bajas sobrevenidas”.

Más plantilla: Nuevos maquinistas

De cara al futuro, Renfe espera que se reduzcan las bajas en los próximos días hasta alcanzar los números habituales. La entidad pública precisa que en mayo la plantilla de maquinistas incorporará dos empleados más y en las semanas siguientes ganará cinco maquinistas más.

“Desde hace más de un mes, la empresa tenía previsto incorporar 2 nuevos maquinistas al Núcleo de Sevilla. Esta incorporación será efectiva a lo largo del mes de mayo, lo que ayudará a evitar en gran medida los contratiempos al viajero de continuar el incremento sustancial de bajas sobrevenidas. De forma complementaria, Renfe ha previsto también la incorporación de otros 5 maquinistas, procedentes de los concursos de movilidad interna de la empresa, y que estarán disponibles en las próximas semanas una vez realizados los cursos formativos previos habituales”.