El carril bici de Sevilla bate el récord de uso con 81.942 usuarios de bicicletas y patinetes al día

La red de carriles bici de Sevilla, con 190 kilómetros de longitud en la actualidad, registra el mayor uso de su historia, con 81.942 desplazamientos al día entre bicis (59.675) y patinetes (22.267). Este dato supera ampliamente el récord histórico de 2011 de 72.000 usuarios (entonces los patinetes aún no estaban en el mercado). Estas estadísticas demuestran que el éxito de la red ciclista de la capital andaluza es indudable porque llega a todos los barrios y que la bici forma parte de la cultura sevillana.

En Sevilla, el boom de los vehículos de movilidad personal, cuyo uso se ha multiplicado por dos en los últimos años, no ha hecho sino elevar aún más los desplazamientos diarios por las vías ciclistas. Los usuarios de patinetes han pasado de los 10.944 diarios en otoño de 2019, a los 20.479 en 2021 y han seguido creciendo hasta los 22.267 en 2022.

Las cifras proceden del conteo manual realizado en los puntos más transitados del carril bici por parte de miembros de la asociación A Contramano y expertos en movilidad sostenible como Manuel Calvo, ya que los 12 aparatos de conteo que se instalaron en el carril están sin funcionar desde 2017. En otoño de 2019 se registraron 81.257 desplazamientos al día por el carril bici (70.312 bicicletas y 10.944 patinetes) y en 2021 descendieron a 75.363 desplazamientos al día (54.884 bicis y 20.479 patinetes), pero ya se había doblado la cantidad de patinetes en circulación.

Sevilla es la segunda ciudad de España con el carril bici más largo y con más desplazamientos diarios. Solo le adelanta Barcelona, con casi 300 kilómetros de vías ciclistas y más de 220.000 desplazamientos diarios en 2022 entre bicis y patinetes.

El especialista Manuel Calvo asegura que bastaría con reparar al menos los aparatos de conteo en el carril bici en las cuatro zonas más transitadas: Jardines del Valle (Ronda histórica), Carlos V, Avenida de Llanes y Plaza de Armas (Torneo).

La infraestructura ciclista se implantó prácticamente de 2007 a 2011. Empezó a construirse en la capital andaluza en 2007 bajo el mandato del médico Alfredo Sánchez Monteseirín en coalición con el grupo de Izquierda Unida comandado por la profesora de Químicas Paula Garvín, y tuvo su mayor desarrollo hasta 2011. En el mandato de Zoido (2011-2015) se paralizó y volvió a crecer en los gobiernos socialistas de Juan Espadas y Antonio Muñoz.

La Sevilla ciclable y andable, una marca que Sevilla debe explotar

Manuel Calvo (Sevilla 1973), doctor especialista en ecología urbana y movilidad sostenible y asesor externo del Ayuntamiento de Sevilla, destaca que el carril bici de Sevilla y el hecho de que la ciudad se pueda caminar con facilidad es "una marca" de prestigio internacional que Sevilla no está aprovechando como reclamo turístico, pese a que, en la actualidad, Sevilla es un ejemplo para decenas de países (EEUU, América Latina, Londres, Berlín, India, Nueva Zelanda...) de cómo implantar el desarrollo de la bici en poco tiempo y reducir el uso del vehículo motorizado. Calvo llama la atención sobre las constantes peticiones de otros países para que Sevilla cuente cómo lo hizo.

"En la actualidad, Sevilla no tiene una estrategia turística o económica para vender internacionalmente lo que se hizo con el carril bici y con las peatonalizaciones. Este patrimonio de la ciudad es un ejemplo mundial y Sevilla no está aprovechando. En el Programa de la Bicicleta hay un plan de comunicación que no se ha aplicado", señala el experto.

Esta labor de explicación en ponencias, videoconferencias y congresos internacionales o con visitas de representantes de estos países a Sevilla se reclama "todos los meses una o varias veces". Desde 2003 no la realiza directamente el Ayuntamiento de Sevilla, sino el propio Calvo, como profesional implicado en ese proceso de implantación del carril bici sevillano y autor de la tesis Movilidad sostenible. El caso de la aglomeración urbana de Sevilla. Su perfecto manejo del inglés ha sido clave para exponer la experiencia de Sevilla otros países.

La Fundación Bloomberg de Nueva York, a través de su iniciativa sobre infraestructuras ciclistas (BICI), dentro del programa global sobre diseño de ciudades, ha sido la última entidad en requerir una ponencia a Sevilla, como ejemplo mundial de éxito en la expansión de su carril bici. La reunión tuvo lugar los pasados 27 y 28 de junio en Londres, donde Sevilla estuvo junto a París y Ciudad de México como casos de éxito.

Otras ponencias sobre el espectacular desarrollo de la red ciclista de Sevilla se han expuesto en el congreso anual de la mayor asociación de bicicleta de EEUU (Indianapolis) y en otros lugares de EEUU gracias a la difusión de dos blogueros: StreetfilmsCommunity y John Simmerman (Active Towns) que vinieron a Sevilla y conocieron la red.

Calvo detalla como curiosidad que el carril bici de Nueva Zelanda lo está promoviendo una ciudadana de ese país que pasó seis meses en Sevilla y ha convencido al Ministerio de Transportes para difundir el modelo de la red ciclista de Sevilla y que cunda en las ciudades neozelandesas.

Detalle de la red ciclista de Sevilla actualizada a 2022.