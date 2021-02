El precio cerrado en el taxi se aplicará al usuario de Sevilla el año que viene

El taxi ha dado un paso de gigante en Andalucía gracias al cambio normativo aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta para modernizarlo y que pueda competir en mejores condiciones en el mercado con un precio cerrado al usuario al contratar el servicio, taxi compartido y derecho al pago telemático, bien con tarjeta o con bizum. Son las opciones que más valora el cliente de Über y Cabify.

La diferencia con estas multinacionales, que gestionan plataformas para concertar VTC, es que el precio cerrado del taxi no admite cambios ni recálculos y no variará si el trayecto se alarga por problemas de tráfico. El decreto de modernización del taxi aprobado modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo de 2012.

A diferencia de Über y Cabify, el precio cerrado de los taxis no admite recálculos si el trayecto se hace más largo por el tráfico, el precio contratado no varía, explica Miguel Ruano, de la Federación Andaluza de Taxis

El decreto que sustenta esos cambios ha entrado este sábado en vigor tras su publicación en BOJA el viernes, pero estas mejoras no serán de aplicación inmediata para el ciudadano. Las agrupaciones del sector y la Junta coinciden en que hay que esperar varios meses a que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas a la modificación del Reglamento de Viajeros y a que la administración andaluza apruebe una orden para adaptar los taxímetros a estas novedades.

La Consejería de Fomento recalca que "los ayuntamientos tienen un máximo de 9 meses para la adecuación de sus ordenanzas, pero lo pueden hacer ya, el ritmo dependerá de la voluntad de cada uno. Los consistorios ya pueden ir trabajando para adaptar su regulación". Fomento asegura que ya está trabajando para aprobar esa "orden para la identificación numérica del precio cerrado y el taxi compartido en los taxímetros y luminosos exteriores de los vehículos, igual que ahora un número identifica el tipo de tarifa que se está aplicando".

"Esto del precio cerrado tiene un recorrido de un año y pico. La aplicación (app) para tener un precio cerrado será ya para la tarifa del año que viene", Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, patronal mayoritaria

En Sevilla, el gremio afirma que el usuario no verá los cambios hasta 2022, según Fernando Morales, el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, la patronal mayoritaria del gremio. "Esto del precio cerrado tiene un recorrido de un año y pico. La aplicación (app) para tener un precio cerrado será ya para la tarifa del año que viene. La Junta de Andalucía tiene que crear el simulador donde se verifiquen los precios. Cada ayuntamiento tiene que volcar su tarifa en el servidor y son esos los datos que se introducen en la app para que los precios estén homologados".

El Ayuntamiento de Sevilla declara que tiene que estudiar los términos del decreto publicado para saber los plazos en los que estos cambios se aplicarán en la capital andaluza.

Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi, opina que la aplicación del precio cerrado y de los demás cambios en el taxi está ahora “en el tejado de los ayuntamientos", a los que atribuye interés general en aplicarlo porque beneficia al usuario y porque se han aprobado con el visto bueno de la entidad que representa a todos los ayuntamientos: la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Según la federación, en las capitales andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba) hay voluntad de las radioemisoras de hacerlo. “Después de dos años con este asunto y cinco más con otros gobiernos de la Junta, espero que no sean ahora los ayuntamientos los que vayan a poner problemas”, señala.

El primer paso es que las organizaciones del taxi y las radioemisoras gremiales de la ciudad promuevan una aplicación que lo haga posible y eso ya existe. El sector ya tiene aplicaciones que lo pueden llevar a efecto: Pide Taxi y 1Taxi.

"Valoramos de forma positiva este decreto para los sevillanos y para los andaluces. Es una demanda que tenía el sector y ahora tenemos una herramienta para el que taxi pueda competir mejor", Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi

Ruano no ve necesario que los ayuntamientos tengan que modificar sus ordenanzas para adaptarse al reglamento. En su opinión basta una resolución municipal, con lo que no habría que esperar 9 meses. "Creo que es suficiente que la propietaria de la aplicación (app) que tiene el software dirija un escrito al Ayuntamiento mostrando su voluntad, en base al decreto andaluz, de comenzar a dar una tarifa máxima adaptada a los límites establecidos y que mediante resolución municipal se puede aprobar. Ese informe debe incluir los parámetros ajustados a ley que se van a aplicar para el cálculo del coste de la tarifa máxima. El precio de cada kilómetro será el que estipule cada ayuntamiento y a eso hay que añadirle el coste según el tiempo del trayecto".

Miguel Ruano, de la Federación Andaluza del Taxi, no ve necesario que los ayuntamientos tengan que modificar sus ordenanzas para adaptarse al reglamento y señala que el sector ya tiene aplicaciones que lo pueden llevar a efecto: Pide Taxi y 1Taxi

La federación insiste en la importante diferencia del precio cerrado del taxi respecto al que estipulan las multinacionales (Über y Cabify). "Si un usuario quiere ir de Santa Justa a Plaza Nueva, las multinacionales te hacen un cálculo del coste por kilómetro, pero si por el tráfico tarda más tiempo o debe coger otro camino se añade un recálculo en la aplicación y te cobra un suplemento. En este caso eso no va a suceder con la aplicación de los taxis porque no incluirán recálculos, el precio no varía”.

El cambio normativo se aprobó este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta y este viernes se publicó en BOJA tras siete largos años (dos con este Gobierno y cinco con el anterior). El Decreto (84/2021, de 9 de febrero) aprobado por la Junta ha dado "un marco jurídico común" a todos los ayuntamientos para lograr un mejor servicio de taxi y permite que todos los municipios puedan poner en marcha todas las medidas que esta norma recoge y hasta ahora no estaban incluidas en el Reglamento del taxi, explica la administración andaluza.

Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, elogia la reforma. "Valoramos de forma positiva este decreto para los sevillanos y para los andaluces en general. Es una demanda que tenía el sector y ahora tenemos una herramienta para el que taxi pueda competir mejor".

Segundo cambio: el taxi compartido

La segunda gran reforma que trae el cambio normativo aprobado en el taxi es la posibilidad de taxi compartido en todos los municipios. El sector estima que esta opción tiene demanda sobre todo en el ámbito interurbano, más que en las ciudades, pero está "más verde" que el precio cerrado.

Ruano anuncia que para el taxi compartido hay una aplicación gallega, Compartaxi, que lleva tiempo desarrollándose que les ha ofrecido probarla

"El taxi compartido es más para las zonas rurales, para la recogida de enfermos en distintas localidades por parte de las mutuas para llevarlos al mismo destino. Este decreto le ha dado cobertura jurídica", señala Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi.

Miguel Ruano, de la Federación Andaluza del Taxi, explica que para el cambio del taxi compartido la situación está más verde que para el precio cerrado y se necesita una aplicación para los usuarios que quieren compartir un mismo destino. "Esta opción se demanda sobre todo en el ámbito rural o interurbano, y no tanto en ciudad porque en la ciudad la gente coge el taxi porque tiene prisa y quiere llegar lo más rápido posible al destino. Tiene que haber un ahorro importante de dinero para que el taxi compartido tenga éxito y eso es más posible en los recorridos interurbanos, o para ir al aeropuerto de Sevilla a una hora determinada”, afirma.

Ruano anuncia que hay una aplicación gallega, Compartaxi, que lleva tiempo desarrollándose aunque no está funcionando aún en ningún sitio, que les ha ofrecido probarla. "Nosotros estamos abiertos a cualquier desarrollo tecnológico para sacarlo adelante. Nos dicen que se ajustan a los criterios que se están ofreciendo en Andalucía. Vamos a reunirnos con ellos para ver la viabilidad de su puesta en marcha”, aclara.

Tercer cambio: derecho a pagar con tarjeta o bizum

El derecho del usuario a pagar de forma telemática, con tarjeta de crédito o bizum, es otro cambio normativo aprobado. El gremio tiene dos meses para adaptarse desde la entrada en vigor del decreto y debe tener impresora en el plazo de seis meses. Supone que el taxista debe tener el lector de tarjeta en su vehículo. Otra cuestión es cuándo se podrá pagar con bizum de forma comercial, no particular.

Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, explica que desde 2017 todos los vehículos nuevos que piden licencia están obligados a tener lector de tarjeta, por lo que este cambio ya se estaba dando, y recuerda que la forma de pago telemática es opcional para el cliente.

La gente joven pide el pago con bizum a los taxistas y lo ofrecen algunos profesionales, otra cosa es cuándo se implantará de modo comercial, no particular, aclara Ruano

Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi, ratifica que el lector de tarjeta en los taxis era obligatorio en la mayoría de las grandes ciudades desde hace unos 5 años y a partir de ahora este derecho a pagar por medios telemáticos será obligatorio en todos los municipios.

Ruano admite que lo más novedoso ha sido introducir en la norma el pago por medios telemáticos a la orden del día como bizum, que la gente joven pide a los taxistas y lo ofrecen algunos profesionales del taxi por ser "un modo de pago fácil, limpio, rápido y exento de comisiones". Todavía falta que bizum avance al modo comercial, que aún no está muy operativo. Por ahora es más un modo particular, aclara el presidente de la Federación Andaluza del Taxi.

Otros cambios sobre titularidad y antigüedad del vehículo

Otras dos modificaciones importantes, y de aplicación inmediata, que ha traído el decreto de modernización del taxi afectan a la titularidad del vehículo y a su antigüedad máxima.

El taxi no tendrá que ser propiedad del titular de la licencia de forma obligatoria. El taxista puede ser un conductor que reciba el vehículo por renting o leasing

El cambio más novedoso se da en la titularidad del vehículo, que ya no tendrá que ser propiedad del titular de la licencia de forma obligatoria. El taxista puede ser un conductor que reciba el vehículo por renting o leasing. "Este cambio permite tener un vehículo con unas prestaciones algo superiores, y por el dinero que pagas por el leasing incluye mantenimiento y seguro a todo riesgo. Esto abre más posibilidades para el taxi aunque vamos a ver qué opinan las financieras al respecto y si lo ven viable", avisa Miguel Ruano, dirigente de la Federación Andaluza del Taxi.

Respecto a la antigüedad de los coches, el decreto marca otra novedad al establecer un límite de edad de 12 años que se asemeja al que tienen grandes capitales como Madrid o Barcelona. Ruano asegura que Andalucía no tiene una flota envejecida de taxis, ya que normalmente la flota solía cambiarse cada cinco años.

Para acceder al decreto andaluz de modernización del taxi pulse aquí.