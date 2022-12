Comprueba las pedreas de la Lotería de Navidad 2022 | Números premiados

El 'Gordo' y otros premios grandes monopolizan las conversaciones sobre la Lotería de Navidad, pero recibir uno de los premios menores a tan solo a dos días de Nochebuena no es precisamente una mala noticia. En el caso de la pedrea, cada serie recibe 1.000 euros, lo que permite ganar 100 por cada décimo agraciado.

Puedes saber si te ha tocado la pedrea en el comprobador de la Lotería de Navidad.

¿Cuántas pedreas están en juego en el sorteo?

Las pedreas son el conjunto de premios que reciben "el valor mínimo en la lotería nacional", según la RAE. Es uno de los premios que más posibilidades hay de ganar por ser, precisamente, el más numeroso del sorteo. Frente al 0,0001% de posibilidades de ganar el Gordo, hay un 5% de recibir una pedrea con alguno de los décimos.

Este año unas 1.794 pedreas podrán tener nuevo dueño este 22 de diciembre. En total las pedreas conforman casi 1,8 millones de euros del conjunto total que se sortea con la Lotería de Navidad. Los 100 euros de su premio no parecen mucho, pero en realidad tener un décimo con este premio está quintuplicando los 20 euros que se invirtieron en un primer momento con la compra del décimo. Y pueden ayudar a compensar algo los gastos asociados a la Navidad (como las comidas y salidas familiares o con amigos y los regalos).

Los premios de este estilo se encuentran por debajo del límite de Hacienda, así que no será necesario tributarlo y podrás disfrutarlo sin ningún tipo de restricción por su parte. En este caso, las personas que hayan tenido la suerte de tener un décimo con un premio de más de 40.000 sí que verán parte de su premio reducido por esta razón.

Además, las pedreas y otros premios se podrán comenzar a cobrar desde las 18 horas del propio día 22 tanto en administraciones de lotería como en las entidades bancarias autorizadas para ello. Una de las novedades del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 es la posibilidad de cobrar un premio inferior a 2.000 (por ejemplo, la pedrea) a través de Bizum, lo que permite ahorrar trámites y no tiene coste alguno.

Es importante recordar que los décimos tienen una caducidad de tres meses. Esta cuenta atrás comienza el propio día del sorteo y termina a las 18 horas del 22 de marzo de 2023. Y se debe cobrar el premio antes de que se cumpla el límite si no quiere quedarse sin la posibilidad de poder disfrutar del dinero. De no cumplir los plazos no habrá ninguna opción de conseguir el dinero, pues no hay opción a reclamar u obtenerlo de alguna otra forma.