La Lotería de Navidad en Sevilla sí que toca este año

Si la Lotería de Navidad decide pasar de largo de Sevilla, los décimos que se acumulan en casa entre los que se compran en el trabajo, el colegio de los niños, la hermandad o la asociación de vecinos, este año sí tienen premio, aunque no sea el esperado. Como dice el refrán, los duelos con pan son menos y un bar de Sevilla ha decidido llevarlo a la práctica.

Echando mano del marketing y del humor, el el kiosko La Vespa en los Bermejales, no tienen claro qué es mejor, si ver a sus clientes por allí porque no les ha tocado la lotería o que no aparezcan porque les ha sonreído la fortuna. El lema de la campaña es claro: Este año te toca o te toca. Todos los que acudan los próximos días 22 y 23 de diciembre con un décimo no premiado de la lotería navideña a La Vespa tendrán una cerveza o refresco y una tapa de degustación.

Una iniciativa para agradecer la fidelidad de sus clientes durante estos últimos años y celebrar el día internacional de la Salud para todos aquellos que no han sido agraciados con la lluvia de millones. Esta oferta, válida por un décimo por persona y día, se podrá canjear durante esos dos días en horario de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00.

No es la primera campaña que realiza el grupo La Vespa. En los dos últimos años ha tenido un gran éxito la de Estamos hasta los huevos, como reivindicación por la situación del sector hostelero o la de A caballo regalado no le mires el diente, realizada en 2021 junto con el gremio de cocheros profesionales.

En esta propuesta ofrecían un paseo en coche de caballos de aproximadamente una hora de duración por la zona monumental de Sevilla y un menú degustación en La Vespa Bermejales a un precio muy popular, 20 euros.