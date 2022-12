El Nevada Shopping celebra su Cuarto premio de la Lotería de Navidad con la persiana bajada

Los curiosos que paseaban este jueves por el centro comercial Nevada Shopping, en el Área Metropolitana de Granada, se acercan a sacar fotos con sus móviles a la persiana bajada de la Administración número 2. En ella un cartel recién instalado por un empleado de Loterías del Estado anuncia que se han vendido nueve décimos del 25.296, uno de los Cuartos premios entregados en el Sorteo de la Lotería de Navidad de este 2022. Pero, por el momento, nadie celebra. El local no ha abierto por "motivos personales", según el cártel situado justo al lado del gran anuncio del premio en la puerta del local.

"Por motivos personales, la apertura de hoy es a partir de las 15:00 horas. Disculpen las molestias y gracias" reza el folio escrito a mano mientras los medios de comunicación y muchos curiosos se paraban frente a la persiana. Un momento que a buen seguro no se le va a olvidar a los dueños, que se enteraban por las llamadas de comerciantes vecinos de que habían entregado el premio.

José Ricardo, dueño del local de reparaciones situado justo al lado de la administración de Lotería, relataba que por esta zona pasa mucha gente cada día, tanto vecinos de Armilla como compradores en el centro comercial, así como empleados de los distintos establecimientos. Por lo tanto, es difícil saber quien puede haber sido el agraciado. De hecho todos los comerciantes trabajadores compraron sus décimos aquí, una serie que les reserva los dueños. Pero este no ha correspondido con el número premiado con 200.000 euros a la serie.

"Los dueños son gente muy maja, humilde y trabajadora, y después de la paliza de la venta de la Lotería en las últimas horas, les gusta disfrutar del sorteo en la intimidad. Y precisamente hoy es cuando les ha tocado. Las cosas de la vida, que está llena de casualidades", comentaba Ricardo.

Una vez disipado el grupo de periodistas, los clientes que pasan por esta esquina del centro comercial apenas reparan en el cartel que anuncia el premio. Una situación que hubiera sido diferente con la persiana subida, pero que pone la nota curiosa a este día de lotería con el que, ahora sí, da comienzo la Navidad en Granada.

Alegría tras la apertura

Quince minutos antes de las 15:00 horas, la persiana de la administración se abría. De ella salían la mujer de José Antonio Escobar y su hija, pero no así el lotero. "Estamos un poco griposos, por eso hemos decidido no abrir desde primera hora", se excusaban ante quienes aún esperaban para captar el momento de alegría. Además, ya que los premios no se pueden empezar a cobrar hasta las 17:00 horas, decidían así cuidar la salud.

Con mucho mimo para no romper el recuerdo, han despegado el cartel que anunciaba el premio y han posado para los periodistas y los curiosos, mientras otros comerciantes se acercaban para felicitarlas por entregar el premio y darles la enhorabuena. "Justo hoy decidís por salud no abrir, el colmo de la lotería" le decía con voz socarrona una amistad.

Brindis con champán y la típica lluvia de cava a los allí presentes han puesto el broche de oro a una celebración atípica de un Cuarto premio de la Lotería de Navidad y que a buen seguro esta administración no va a olvidar.