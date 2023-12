Todos los décimos de la Lotería de Navidad tienen premio en la Vespa Bermejales

Si el 22 de diciembre la suerte no aparece en alguno de los décimos que ha ido atesorando de peñas, hermandades, bares o colegios, no lo tire. No está todo perdido. Por segundo año, la Vespa Bermejales pone en marcha la campaña "Este año te toca, o te toca". Con esta promoción, el grupo hostelero invita a todos los clientes que se acerquen los próximos días 22 y 23 de diciembre con cualquier décimo no premiado de la lotería navideña a una cerveza o refresco con tapa degustación.

Las penas con pan son menos. Tal y como dice el refrán, y ante el éxito cosechado el año pasado con esta iniciativa, el grupo La Vespa vuelve a dar la bienvenida a la Navidad con esta iniciativa. Así que, si este año no sonríe la suerte, no hay que preocuparse. Si entregas el décimo original de la lotería de Navidad en la terraza de Los Bermejales, podrás canjearlo por una cerveza o refresco con tapa degustación.

Más de 800 décimos no premiados recogieron el año pasado desde La Vespa durante esos dos días, 800 personas que pudieron disfrutar de una consumición con tapa degustación y olvidar la pena de haber sido agraciados en el sorteo, disfrutando de ese día tan especial en una buena reunión con familiares y amigos. Una cifra que pretenden superar este año, "pues queremos agradecer de nuevo a nuestros clientes su fidelidad y que disfruten del buen ambiente de La Vespa ofreciéndoles ese detalle, para que el disgusto de no haber recibido ningún premio de la lotería se lleve mejor", afirma el CEO de la marca, José Luis Acuña.

Todos los recogidos el año pasado están expuestos como decoración del árbol de Navidad del local.La oferta, válida por un décimo por persona y día, se podrá canjear durante esos dos días en horario de 14:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00.