Todos los impuestos, plazos y trámites para cobrar la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad mueve cada año miles de millones de euros en décimos, esperanzas y supersticiones. Pero, cuando por fin toca, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué ocurre ahora? ¿Qué se lleva Hacienda? ¿Qué trámites hay que realizar? Esta guía ofrece una explicación clara y homogénea de todo el proceso, desde el cobro hasta las implicaciones fiscales, con un enfoque periodístico y pensado para publicarse en una página web.

El marco fiscal del premio: cuánto se queda Hacienda

Los premios de la Lotería de Navidad están sujetos desde 2020 a un régimen fiscal específico. La norma es sencilla: los primeros 40.000 euros de cada décimo premiado están totalmente exentos de impuestos. Si el premio supera esa cantidad, solo tributa la parte que exceda ese umbral, aplicando un gravamen del 20%.

Esto significa que en premios como el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo, los primeros 40.000 quedan libres y los 360.000 restantes tributan. El resultado es que Hacienda retiene 72.000 euros y el ganador se queda con 328.000 euros netos. Con premios inferiores ocurre lo mismo: siempre se descuenta primero la parte exenta y solo después se aplica el impuesto.

Un detalle importante: la retención no la realiza el ganador, sino SELAE o la entidad bancaria que gestiona el pago. El jugador recibe directamente el importe ya neto de impuestos, sin necesidad de presentar autoliquidaciones posteriores.

El proceso de cobro: pasos y precauciones

El premio puede cobrarse prácticamente desde el mismo día del sorteo. Los importes pequeños —habitualmente premios iguales o inferiores a 2.000 euros— se pagan en las administraciones autorizadas. Los premios mayores se gestionan a través de bancos colaboradores, donde se identifica al ganador y se realiza la transferencia del importe neto.

Para evitar problemas, es aconsejable guardar el décimo en buenas condiciones, no doblarlo y, si se opta por firmarlo, hacerlo en la parte posterior y sacar una fotografía que deje constancia. Si el décimo está compartido, es imprescindible que exista prueba documental de la participación de cada persona: fotografías, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier soporte que demuestre el acuerdo previo.

Premios compartidos: el punto más delicado para Hacienda

Muchos décimos se compran en grupo: compañeros de trabajo, peñas o familias. En esos casos, la exención de 40.000 euros no se aplica por décimo, sino proporcionalmente según la participación de cada persona. Por ejemplo, si cuatro amigos comparten un décimo, cada uno disfruta de una exención de 10.000 euros.

Si una sola persona cobra el premio y después reparte el importe a los demás sin haber demostrado previamente que el décimo era compartido, el reparto puede interpretarse como una donación, sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para evitar este problema, conviene que todos los titulares acudan a cobrar o que la entidad bancaria registre desde el inicio las identidades de quienes participan.

¿Hay que incluir el premio en la declaración de la renta?

Una de las dudas más frecuentes es si el premio afecta al IRPF. La respuesta es no: los premios de Loterías y Apuestas del Estado no se integran en la base imponible del IRPF, ya que tributan mediante este régimen especial y definitivo.

Ahora bien, si el importe ganado se invierte y genera intereses, rentas o plusvalías, esos ingresos sí deberán declararse como cualquier otra ganancia patrimonial o rendimiento de capital.

Plazos y documentación: lo esencial que conviene tener claro

El cobro de un premio de Lotería de Navidad puede solicitarse durante tres meses desde la fecha del sorteo. Aunque es un plazo amplio, es recomendable no dejar pasar demasiado tiempo, especialmente en casos de premios compartidos, donde hay que coordinar la identificación de todos los participantes.

La documentación habitual que solicitan las entidades pagadoras incluye:

Documento de identidad de los titulares.

El décimo original en buen estado.

En caso de premio compartido, prueba de participación y datos de cada interesado.

Con estos elementos, el banco gestionará el cobro y aplicará la retención fiscal correspondiente.

Errores comunes que conviene evitar

Ganar la Lotería puede provocar euforia y prisas, pero ciertos descuidos pueden resultar caros. Cobrar individualmente un premio compartido sin documentación previa puede generar tributación por donaciones después. No conservar pruebas de la participación en un décimo compartido complica cualquier reclamación. Declarar el premio en el IRPF cuando no corresponde es otro error frecuente. También conviene actuar con discreción y evitar movimientos bancarios poco justificados, regalos excesivos o transferencias llamativas que puedan llamar la atención de Hacienda.

Lista de premios

El Gordo: el premio Gordo está dotado con 4.000.000 € por serie, 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. Como los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, Hacienda se queda con 72.000 euros de cada décimo y el ganador con 328.000 euros.

Segundo premio: 1.250.000 euros por serie, 125.000 euros para cada décimo o 6.250 euros por cada euro jugado. Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador con 108.000 euros.

Tercer premio: 500.000 euros por serie, 50.000 euros al décimo o 2.500 euros por euro jugado. Hacienda se queda con 2.000 euros y el ganador con 48.000 euros.

Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie, 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada uno jugado.

Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie, 6.000 euros para cada décimo ganador o 300 euros por cada euro jugado.

Números anterior y posterior al Gordo: 2.000 euros al décimo o 100 euros por cada euro apostado.

Números anterior y posterior al Segundo premio: 1.250 euros al décimo o 62,50 euros por cada euro jugado.

Números anterior y posterior al Tercer premio: 960 euros al décimo o 48 euros por cada euro apostado.

Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo: 100 euros al décimo más los 20 euros del reintegro. En total, 120 euros.

Dos últimas cifras del Segundo Premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.

Dos últimas cifras del Tercer Premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.

Tres últimas cifras iguales al Segundo premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.

Tres últimas cifras iguales al Tercer premio: 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.

Última cifra de El Gordo (reintegro): 20 euros al décimo. Esto es, se recupera el dinero que se haya jugado.

Pedrea: son los números que cantan los niños de San Ildefonso con la coletilla de los "mil euros". Son 1.794 premios de 1.000 € por serie; es decir, 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.