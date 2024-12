El actor del anuncio de la lotería de Navidad, el riojano Amadeo Marín: "Me dicen que he traído la suerte a Logroño"

El actor, protagonista del anuncio de la lotería de Navidad de este año, el riojano de Villamediana de Iregua, Amadeo Marín, se ha acercado hasta la administración número 6 de Logroño, conocido como loterías María del Carmen, que ha vendido El Gordo de este año, el 72.48, ha dicho que "quiero pensar que he traído suerte a La Rioja".

De hecho, ha recordado que a los tres días de hacerse público el anuncio "tocó una Primitiva en mi pueblo -dotada con más de 10 millones de euros- y ahora 'El Gordo', lo siguiente no sé que va a ser". En modo de risas ha señalado que "no sé si me ha tocado algo, pero espero que los premiados compartan algo; yo lo dejo caer".

Marín, actor aficionado, ha señalado que "cuando me han dicho que el premio Gordo había tocado en La Rioja pensaba que era una broma". Ha reconocido que la primera foto promocional del anuncio lo hizo junto a la administración que ha repartido el primer premio.

El número fue cantado a las 11:27 en el sexto alambre de la quinta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos