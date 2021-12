Jazz en sociedad

La ficha 'Social' de Lluís Capdevila. Lluís Capdevila: piano. Petros Klampanis: contrabajo. Luca Santaniello: batería y percusión. Joe Lovano: saxo tenor en 'East Broadway'. Autoeditado, 2021.

Como para otros muchos músicos, el período de reclusión generado por la pandemia supuso para Lluís Capdevila (1981) una etapa de trabajo doméstico destinada a la puesta en marcha de nuevos proyectos. Discos como Cinematic Radio (2019) o el piano solo de Ètim (2020) -reseñado en estas mismas páginas- ya pusieron sobre el tapete sus atributos creativos sustentados en un pianismo condensado y poético, impulsado por un interesante potencial compositor, mientras que su vertiente docente quedaba acreditada a través de la dirección del máster en Interpretación y Composición de Jazz y Música Moderna en la Universidad Internacional de La Rioja.

Producto de aquella fase de obligado retiro de los escenarios, Social llega ahora con el objetivo de subrayar "el concepto de socialización, tan alterado durante esta pandemia" de la mano del reencuentro con el trío junto al que registró su debut Diáspora (2016). Así, el contrabajo de Petros Klampanis y la batería de Luca Santaniello acudieron a su llamada con el objetivo de grabar el álbum en los Sierra Studios de Atenas durante una sesión de cinco días de junio de este 2021. No faltó siquiera una colaboración estelar que se concretó en la intervención del gran saxofonista Joe Lovano en un East Broadway cuyo título refleja claramente la inspiración neoyorquina del trabajo, una ciudad donde Capdevila vivió, se formó y tocó durante tiempo y en la que conoció a sus acompañantes.

Social contiene una propuesta que subraya el lirismo de su modo y partitura, dando cuota a la sociedad con Klampanis y Santaniello y fomentando como nunca su pulsación rítmica y dinámica. El pianista catalán ha rescatado cinco composiciones de álbumes precedentes para abordarlas por primera vez desde el prisma del trío. Un par de piezas nuevas y lecturas de los estándares Stardust y el popular What a Wonderful World más el Make You Feel My Love de Bob Dylan rematan un trabajo detallista y hermoso; probablemente el más completo de su autor hasta la fecha.