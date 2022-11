12 días dando vueltas en círculos: el curioso caso de las ovejas de China que los veterinarios no saben explicar

Las redes sociales lleva días mostrando una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo donde se puede ver cómo un grupo de ovejas lleva más de 280 horas dando vueltas en círculos. En concreto, este suceso ha tenido lugar en una granja situada en la región de Mongolia, al norte de China, y a día de hoy nadie conoce el motivo.

El dueño de la manada comentó a People´s Daily que al principio tan solo algunas ovejas empezaron a mostrar ese comportamiento y que más adelante se fueron uniendo poco a poco llegando a dar hasta 34 vueltas en la finca. Según el dueño, las ovejas gozan de un buen estado de salud aunque reconoce que su comportamiento es un misterio al dar vueltas en el sentido de las agujas del reloj.

Los científicos expertos en la materia no pueden explicar por qué la manada da vueltas en círculos en la región de Mongolia del norte de China durante 12 días, como era de esperar, el fenómeno se volvió viral en las redes sociales y no pasó mucho tiempo para que surgieran teorías de conspiración al respecto.

Desde ese momento se han empezado a crear diferentes teorías sobre cuál puede ser el motivo. Algunos veterinarios no llegan a descartar que las ovejas puedan tener una enfermedad bacteriana grave conocida como listeriosis que se propaga al comer alimentos contaminados. Estos síntomas aparecen en el aparato digestivo y nervioso causando náuseas, diarrea, confusión e incluso desorientación.

Aun así, esta teoría no termina de encajar porque cualquier animal que se infecta de esta grave bacteria no sobrevive las primeras 24 o 48 horas después de que aparezcan los primeros síntomas y este rebaño de ovejas se ha llevado 12 días.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK