Un escáner del aeropuerto descubre una extraña maleta con botellas, chanclas y un gato que se coló dentro

Seguramente las personas que trabajan en los escáner del aeropuerto pasando las maletas y descubriendo lo que hay en su interior habrán visto cosas de lo más raras, pero los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York se sorprendieron al encontrar una maleta con botellas, un par de chanclas y ... un gato a tamaño natural.

El agente notó que había mechones de pelo naranja que sobresalían de una maleta que estaba ligeramente abierta e inmediatamente llamaron al pasajero que pertenecía dicha maleta para pedir una explicación pero el hombre también parecía estar sorprendido: "El viajero dijo que el gato pertenecía a otra persona de la casa, lo que implica que no sabía que el gato estaba en la maleta",dijo a la CNN la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein.

El suceso tuvo lugar el pasado 16 de noviembre cuando la maleta pasó por la unidad de rayos X. El pasajero iba a viajar a Orlando pero se tuvo que quedar en tierra cuando vio lo ocurrido. Por suerte, el gato (identificado por el New York Post como “Smells”) no intentó escaparse y finalmente fue devuelto a su dueña.

La dueña del gato le dijo al New York Post que Smells debió haberse metido en la maleta de un amigo que estaba de visita. Ella no supo que su gato había desaparecido hasta que los funcionarios del aeropuerto la llamaron por teléfono.

A pesar de que se ocupan a diario de todo, desde armas de fuego no autorizadas hasta salsa de arándanos ilícita, “es raro descubrir un animal vivo en una maleta registrada”, dijo a CNN la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein.

Lo sorprendente es que el animal no sufrió ningún daño a pesar de haber estado durante horas metido en la maleta y haber sido arrojado de un lugar a otro durante su traslado hasta el aeropuerto. Un final feliz y gracioso que podría haber terminado en tragedia al morir asfixiado si la maleta hubiera subido finalmente al avión.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC