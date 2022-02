Duras imágenes: un grupo de personas apedrea a un oso hasta que se cae de un acantilado

Las imágenes que vas a ver a continuación no son más que el reflejo de lo que el ser humano es capaz de hacer con un animal. En ellas, un grupo de personas lanza piedras a un oso pardo que huía de unos cazadores hasta que se cae por el precipicio del acantilado del río.

Este lamentable suceso tuvo lugar en la localidad de Dras en el estado de Cachemira (India) y las autoridades que vigilan la preservación del medio ambiente en la India investigaron el vídeo para encontrar a los autores del delito.

La exministra de esta región india, Mehbooba Mufti, reaccionó por el ataque, cuyas imágenes se viralizaron en Twitter. “Desgarrador e inhumano. ¿Por qué invadir su hábitat en primer lugar?”, escribió.

This is macabre, happened today at Drass. pic.twitter.com/rtnqzghLF3