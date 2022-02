Este es el motivo por el que darle sobras de comida a tu perro no es buena idea

La alimentación de un perro es un tema que genera mucha controversia entre los expertos y también entre las personas que tienen esta mascota. Existen diferentes tipos de alimentación: el pienso para perros, la comida BARF, la comida natural cocinada, etc, y para cada perro funcionará mejor una u otra.

Aun así, sea cual sea la dieta que lleve tu perro una cosa es evidente: debe llevar una dieta equilibrada que tenga todos los nutrientes necesarios para su correcta alimentación. Por desgracia, son muchas las personas que son incapaces de resistirse a la tierna mirada de su perro cuando sigilosamente se acerca a la mesa permaneciendo inmóvil y sin apartar la mirada ni un segundo mientras espera que le des algo de comer.

persina, una toxina que puede causarles vómitos y diarreas. Pero, ¿alguna vez has mirado la lista de alimentos que pueden ser perjudiciales para tu perro? es fundamental conocer estos alimentos y extremar la precaución, ya que algunos como la cebolla y el ajo (muy integrados en nuestra dieta) podría llegar a causarles irritación gastrointestinal y anemia. El aguacate por ejemplo tiene una sustancia llamada, una toxina que puede causarles vómitos y diarreas.

Evidentemente si lo toman en pequeñas cantidades no debe causarle problemas pero abusar de estos alimentos podría ser muy perjudicial. Es precisamente por este motivo por el cuál no deberías darle sobras de comida a tu perro, a no ser que estés 100% seguro/a de que esos restos no conllevan nada que pueda ser dañino para su salud.

No es recomendable basar su dieta en sobras

Aun así, si algún día comes arroz o pollo y quieres darle las sobras, para tu mascota será todo un manjar pero nunca deberías basar su dieta en sobras, ya que jamás será una alimentación completa. Por ese motivo, cualquier persona que tenga perro deberá preocuparse por cubrir todas sus necesidades a nivel nutricional y ponerse en contacto con su veterinario, ya que nadie conoce mejor a su perro que él y podrá recomendarle los nutrientes que necesite, teniendo en cuenta siempre la edad del animal, si está castrado o no, la actividad física diaria que tiene el perro, y un largo etcétera.