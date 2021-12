Héroes de 4 patas: así son los perros policía jubilados que buscan una familia

Hay animales que dedican toda su vida a salvaguardar la seguridad pública y son adiestrados con fines de investigación policíaca. Sin lugar a dudas, estos héroes de 4 patas son los mejores compañeros a la hora de resolver casos o investigaciones que necesiten de su gran olfato o instinto: detectar explosivos, drogas, búsqueda de supervivientes en catástrofes, restos de cuerpos humanos, etc.

Así son los perros policía jubilados que buscan una familia

Desde la ONG dan a conocer la historia y labor de cada perro que en su día fue agente y el proceso de adopción es diferente que al resto de animales. La mayoría de mascotas que están en un refugio o asociación esperan a que llegue una persona al centro, los vea y se enamore de ellos y decida llevárselo a casa para formar una nueva familia, pero en el caso de los perros policía el proceso es al revés.

"Nosotros buscamos hogar en funcion del caracter, perfil y necesidades del perro y no al revés. Publicamos las fotos y características de cada uno y a los que nos escriben les remitimos un protocolo de adopción y un cuestionario con una serie de preguntas. Después de eso hacemos una entrevista personal y vemos qué perro podría encajar", dice la presidenta de la ONG a Diario de Sevilla.

Una vez completada la entrevista personal y dado en adopción el perro, hacen un seguimiento de por vida para comprobar que tanto el animal como la familia están bien. Estos perros han dedicado su juventud a un entrenamiento y servicio durante una media de 8 o 9 años y cuando sus facultades empiezan a disminuir o por alguna razón no pueden desempeñar su trabajo, son jubilados. En otros casos, siendo jóvenes, no llegan a tener las aptitudes necesarias y no son aptos para esta labor. Cuando ese momento llega, Héroes de 4 patas se pone en funcionamiento, buscando una familia que pueda adoptar al agente canino y darle todo el cariño y las necesidades que el perro vaya a necesitar.

Necesidades de un héroe de 4 patas

Muchos de estos canes, tras el servicio prestado, necesitan revisiones veterinarias y pruebas médicas. Si han sufrido accidentes en acto de servicio, o han empezado a padecer problemas de salud que les hacen requerir de la ayuda de un veterinario, la asociación lo financia íntegramente.

A su vez, algunos de estos agentes especializados necesitan ser reconducidos por un adiestrador profesional que indique qué tipo de familia es la más adecuada según el perfil del perro a adoptar. La intención es clara: "conseguir el mejor final para nuestros perros es terminar su vida rodeados de cariño y en el calor de una familia; por eso, centramos nuestros esfuerzos en acompañar a los perros desde su último día de trabajo hasta su nuevo hogar".

Lardy necesita una familia

En total, a día de hoy tienen 11 perros en adopción y especialmente buscan una familia para Lardy. Esta perra Pastor Alemán tiene 10 años de edad y trabajó para la Policía Nacional. Tras su jubilación ha debido pasar por un proceso de adaptación a la vida civil, y es ahora cuando tras su paso por Proyecto Perro consideran que está preparada para ser adoptada pero con varias consideraciones: Debe ser una familia sin niños ni otros animales, con mucha experiencia y paciencia para trabajar con ella. Tiene algo de displasia por lo que el ejercicio no debe ser excesivo.

Si estás interesado en adoptar uno de estos héroes, puedes ponerte en contacto a través de este correo: heroesde4patas@gmail.com