Cuidados para tu perro en la nueva estación de invierno

-Evita pasearlo a las horas punta de más frío: Si puedes evitar pasearlo a primerísima hora de la mañana y a última, tu perro lo agradecerá. En su paseo, intenta evitar callejones húmedos y busca el más mínimo sol que haya.

-Ponle algo de ropa para ayudarlo a mantener su temperatura corporal: Muchas personas son reacias a ponerle ropa a sus perros porque no quieren "humanizarlo" pero probablemente veas a razas como el yorkshire, chihuahua o algo con algo de ropa en los fríos meses de invierno. Estos perros tienen muy poca grasa corporal o poco pelo y podrían llegar a enfermar en esta época.

-Si paseas con él y está lloviendo o el suelo está mojado porque horas antes ha llovido, sécale bien las patas cuando lleguéis a casa. De esta manera evitarás que se resfríe.

-Ofrécele un lugar para dormir calentito: al igual que nosotros ponemos fundas nórdicas o mantas en invierno, los perros se sentirán mucho más a gusto si tienen una manta o una cama más calentita (como las de borrego). Intenta ubicar la cama en un lugar cálido, limpio y seco, lejos de corrientes de aire, y nunca directamente sobre el suelo. Las camas elevadas pueden mantener a tu perro alejado del frío y humedad de azulejos o concreto, evitando que se enferme.

-A la hora de bañarlo revisa que no haya muchas corrientes de aire y sécalo muy bien. Si usas el secador recuerda que la temperatura esté "media" y a una distancia de unos 30 cm de la piel para no quemarlo. Mueve el secador constantemente para que el calor no se concentre sobre una sola zona de la piel. Puedes cepillarlo mientras secas su pelaje.