Lista de parejas más fieles del mundo animal

Si buscáramos la palabra "fidelidad" en el diccionario podremos ver que en algunas definiciones se dice que es la "firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos" y aunque a priori se podría pensar que esto solo es capaz de llevarlo a cabo los humanos, lo cierto es que muchos animales del reino animal han demostrado ser fieles a su pareja, cuidándolos, dándole amor e incluso no volviendo a tener pareja en el caso de que la suya muera.

Hoy, en Mascotíssimas os traemos una lista de las que son consideradas las parejas más fieles del mundo animal.

Parejas más fieles del mundo animal

Pingüinos

Si buscamos un símbolo romántico dentro del reino animal seguramente uno de los que se venga a la mente es la imagen de dos pingüinos de la mano. Estos animales tienen una sola pareja en la vida y cuando un macho quiere cortejar a la hembra inicia un ritual en el cual infla su pecho con la cabeza estirada hacia atrás, de una manera altiva, a la vez que mueve las alas y el cuello para atraer a la hembra. Esto se produce en medio de sonidos parecidos a los rebuznos.

Cuando van a tener una cría, por norma general, uno de los progenitores protege a los polluelos mientras que el otro va al mar para alimentarse, y así, van turnándose. Según de la especie de pingüino de la que se hable, algunos llegan incluso a batirse en duelo si notan que otro pingüino está intentando seducir a su pareja.

Investigaciones afirman que si la pareja muere, éste se queda a su lado, deja de comer, y termina falleciendo de inanición. El pingüino es una especie monógama extremadamente posesiva.

Caballitos de mar

El caballito de mar es una de las especies más curiosas del reino animal puesto que las 35 especies que conforman el género Hippocampus son los machos, y no las hembras, quienes gestan. En un ritual de apareamiento que se prolonga días enteros, la pareja de caballitos de mar nada durante horas al unísono, a veces hocico con hocico y entrelazando mutuamente las colas. Algunos estudios han demostrado que son una especie monógama y mueren en pareja, de hecho cuando uno muere, el otro suele permanecer a su lado hasta que muere de hambre.

Cisnes

Estos animales buscan a la pareja que será para toda la vida. Comienzan a los 2 o 3 años de vida y cuando la encuentran, conviven y se reproducen. Si alguno de los cisnes llega a faltar en el hogar, no importa si es el macho o la hembra, este se encarga de sus crías.

Los cisnes estarán juntos hasta que el otro se muera o se pierda (a veces pasa como consecuencia de las migraciones). Sus besos en el pico y largos cuellos crean románticas imágenes como esta figura de corazón.

Nutrias

Las nutrias hacen todo en pareja, viven, viajan, cazan, juegan y hasta duermen de la mano para no perderse la una de la otra, ya que son flotadoras y hacen su vida flotando. Esta es de las imágenes más tiernas que existen en el mundo animal. Cuando llegan a su madurez sexual (que es aproximadamente a los dos años de edad) escoge a su pareja para toda la vida.

Tórtolas

Seguro que en más de una ocasión has escuchado la expresión "parecen dos tortolitos" a lo que se refiere a dos personas muy enamoradas y que lo hacen todo juntos. Esto se dice por las tórtolas, unos animales que en teoría se emparejan hasta la muerte y siempre están dándose arrumacos. Cuando una de ellas fallece no vuelven a juntarse nunca más con otro ejemplar, de donde procede igualmente la imagen romántica de "viuda fiel".

Como curiosidad, es muy común ver la imagen de estas aves el día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero.

Agapornis

Los agapornis también son conocidos como "inseparables" y es otro símbolo del amor en el reino animal. Existen diferentes especies y suelen tener una pareja de por vida aunque muchas de ellas son consideradas mascotas y cuando viven con personas, consideran al humano como su pareja.

El nombre "agaporni" proviene de la unión de los términos griegos "ágape" que significa amor y "ornis" que significa ave. Por este motivo en inglés se les conoce como "lovebirds" y en castellano se les llama pájaros del amor o inseparables. Tal y como su propio nombre indica, es uno de los pájaros más "amorosos".

Como otras muchas aves, es una especie monógama pero si su pareja muere suele tratar de buscar a otra con el objetivo compartir el resto de su vida.

Orcas

Las orcas son animales que tienen muy mala fama en el mar, llamándolas "ballenas asesinas". Aun así, son animales muy fieles que tienen una misma pareja para toda la vida e incluso cooperan con las crías de otros miembros de la familia. De hecho, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que las orcas abuelas ayudan a aumentar las probabilidades de supervivencia de sus nietos ballenatos, sobre todo cuando la comida escasea.