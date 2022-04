Lista de tiendas más conocidas que dejan entrar con tu perro

Una de las cosas que más nos gusta a las personas que tenemos perros es poder disfrutar de ellos en todas nuestras actividades. Y eso incluye salir de tiendas. Hasta hace poco tiempo en la mayoría de establecimientos dedicados al comercio estaba prohibido acudir con las mascotas pero cada vez son más las tiendas "pet friendly".

Además, con la nueva Ley de Bienestar Animal cada vez serán más las empresas que tengan en cuenta a nuestros animales de compañía. Aquí te dejamos una lista de tiendas de ropa (y otras) que permiten la entrada al establecimiento con o sin restricciones.

Tiendas que puedes visitar con tu perro

Inditex

El gigante Inditex es una de las empresas pet friendly que podemos encontrar en esta lista. Todas sin marcas, sin excepción, permiten el acceso de TODOS los perros a sus tiendas. La única condición es que vayan con correa y sean atendidos por sus dueños en todo momento.

¿Cuáles son las tiendas inditex? Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Uterqüe, Oysho, Stradivarius y Bershka.

H&M y Mango

La marca sueca Hennes & Mauritz y la marca española Mango también son "pet friendly" y permite entrar a todos los perros, al igual que Inditex.

El corte inglés

Esta empresa ha ido cambiando su normativa en relación a la entrada con perros con el paso de los años. No permitía perros, después permitía la entrada a los perros de cualquier tamaño, luego pusieron como norma entrar con transportín o no superar los 10 kilos. Estas medidas no se aplican para la zona de restauración o supermercado.

Al parecer ahora solo permite perros en brazo. Esta misma medida es permitida en MediaMarkt.

Otras empresas como Primark y Decathlon permiten la entrada de perros pequeños que pesen menos de 10 kilos y que vayan atados con correa.

Otras tiendas

Algunas otras tiendas conocidas admiten o no perros. Esto se debe según el establecimiento o ciudad en la que te encuentres. Algunas de ellas son: Calzedonia, C&A, Parfois, Drumi, Primor, La Casa del Libro, Fnac o Leroy Merlín.

Otras tiendas como es el caso de Ikea no puede permitir el acceso por normativa del Ministerio de Sanidad. Esto es por el hecho de que la zona de restauración forma parte del recorrido y no se puede evitar pasar ahí con los perros.