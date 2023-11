Luna, el nombre de perro preferido por los andaluces en 2023

Cuando llega un nuevo miembro a la familia son muchos los que se quiebran la cabeza para ver qué nombre finalmente le ponen a la mascota. Pues en Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, han querido hacer un listado de cuáles son los nombres más populares entre los perros andaluces en este 2023. Al utilizar datos sobre millones de nombres de mascotas enviados por usuarios y propietarios, el informe revela que los andaluces siguen siendo fieles a los nombres tradicionales para nuestros amigos de cuatro patas. Como resultado, los nombres de mascotas más comunes son Luna, seguido de Coco, Nala y Kira. Además, este año se han sumado novedades al ranking, con la aparición de nombres como Leo y Bruno.

El estudio recopila los 10 nombres de mascotas más populares en España y Andalucía por volumen y, por otro lado, cuáles son los nombres que más han aumentado este año tanto a nivel nacional como regional, aquellos que están de tendencia dentro del ranking del 2023. En Andalucía, Benito, Moka, Teddy y Vega son algunos de los más trendy este año.

Nombres más populares en Andalucía en 2023

Luna Coco Nala Kira Lola Thor Simba Bimba Leo Bruno

Nombres en tendencia en Andalucía 2023

Benito Moka Tedy Vega Braco Kaiser Lenny Nori Tizón Boss

Películas que inspiran para ponerles nombres a los perros

El mundo del entretenimiento, ya sea a través de películas o series de televisión, sigue influyendo a la hora de elegir nombres para las mascotas. Las historias y los personajes no dejan de inspirar a los dueños en cuanto a los nombres de sus canes, y esta tendencia parece evolucionar constantemente a medida que nuevas películas y series se incorporan al panorama cultural cada año.

A nivel nacional, el éxito de la película de Barbie no solo ha cautivado a los espectadores durante este verano, sino que también ha provocado una auténtica revolución en el mundo de los amantes de los perros. Tanto es así que Alan, el mejor amigo de Ken en la gran pantalla, ha sido motivo de inspiración para los propietarios al elegir el nombre de su mascota con un importante crecimiento (+103%). Y no es el único, ya que Ken también ha aumentado su presencia en la lista de nombres favoritos para perros (+53%). Barbie, sin embargo, no ha sido muy popular a la hora de optar por nombres, descendiendo en la lista (-111%). Ahora bien, la película ha traído consigo una incorporación fresca y colorida a las opciones de nombres para perros este año, y se trata del nombre Rosa.

Además, otras películas, como Guardianes de la Galaxia 3, aparecen en la lista de las más inspiradoras a la hora de elegir nombres de mascota, como por ejemplo Cosmo, que ocupa el segundo lugar en popularidad en lo que respecta a nombres procedentes de películas, seguido de Groot y Rocket. Por su parte, Woody, de la película Toy Story, lidera el ranking con el primer puesto en popularidad.

Cantantes que son inspiración para los nombres de mascotas

Si bien es habitual encontrarse con perros cuyos nombres proceden de ídolos musicales de distintas generaciones, por primera vez la lista de Rover.com incluye a canes llamados Aitana, Biza, Ferxxo, Lipa, Quevedo, Swift, Yatra e Índigo (hija de Eva Luna y Camilo) nombres que reflejan la diversidad y la influencia de la música moderna y la cultura pop en nuestros tiempos.

El éxito alcanzado durante la gira por España de la artista internacional argentina Tini Stoessel se ha visto reflejado en las tendencias de nombres de perros de este año a nivel nacional: Tini es el nombre que más ha aumentado, con un +216% respecto al año anterior. Otros artistas emblemáticos han sobresalido también en el ranking de este año, como Bad Bunny, Bunny (+178%) o Benito, su nombre de pila (+119%). Otro artista del género del reguetón que sube en las tendencias es Rauw Alejandro, Rauw (+178%).