Motivos por los que quizás tener un perro mini toy no es buena idea

No hay nada más tierno que ver a un cachorro de perro. Ellos se llevan las mayores caricias y piropos puesto que su pequeño tamaño inspira ternura y encanto. Pocas personas pueden resistirse a un cachorro y por este motivo muchos criadores han ido desarrollando razas extremadamente pequeñas.

Estos son conocidos como perros "mini toy", pero estos animales no son recomendados por los expertos y hoy, en Mascotíssimas, te explicamos por qué.

Algunas razas han sido muy modificadas genéticamente durante años hasta convertirlas en lo que son hoy, como es el caso de algunos como el bulldog inglés o el carlino. A lo largo de la historia, han surgido razas de perros cada vez menos amenazantes y, en cambio, mucho más tiernos y amorosos a nuestra vista.

Los perros "mini toy" están de moda

En muchos países cada vez es más frecuente ver perros que caben dentro de un bolso. Estos han nacido con un tamaño minúsculo para satisfacer las necesidades de los demandantes. De hecho, tal y como su propio nombre indica, parecen "juguetes" (toy), tanto así que algunos caben hasta en una taza de café.

Las razas de perros de tamaño en miniatura están muy de moda en España. De hecho se consideran "toy" por pesar menos de 5 kilos y no medir más de 40 centímetros. Además, no son razas "únicas" si no que también los puedes encontrar en otros tamaños, como es el caso del caniche toy, que ha ido ganando popularidad en los últimos años y no alcanzan los 28 cm de altura al llegar a la edad adulta así como no sobrepasar los 4,5 kilogramos.

Las ventas de estos perros se han disparado en la última década, llegando a pagar hasta 10.000 euros por un ejemplar. Aun así, los expertos no recomiendan adquirir esta clase de mascotas por diferentes motivos.

Motivos por los que tener un perro mini toy no es una buena idea

¿Por qué no adquirir un perro mini toy?

-Son razas de compañía que han pasado por un largo proceso de adaptación para ser pequeños comprometiendo altamente su salud. Los criadores pretenden conseguir ejemplares cada vez más pequeños a cualquier costo.

-Suelen tener graves problemas respiratorios y del corazón. Muchos ejemplares incluso mueren de un paro cardiaco siendo muy cachorros debido a que su corazón tiende a latir demasiado rápido aun estando en calma.

-Algunos criadores entregan a los cachorros antes de tiempo (normalmente deben estar con su madre unos dos meses para poder desarrollarse correctamente y alimentarse bien), algo que es perjudicial para su salud.

Por ese motivo, la recomendación de los expertos es no adquirir un perro mini toy para evitar más modificaciones genéticas en estos seres vivos y en el caso de adquirir uno, tener en cuenta que su alimentación, desarrollo y tratamiento es costoso. Además de criarlo con sumo cuidado porque su cuerpo y extremidades son bastante delicadas. Es importante ser muy responsable antes de tomar la decisión y darles el espacio que merecen como cualquier otra mascota: no son un juguete o un accesorio.

Las razas con mayor índice de modificaciones genéticas para crear a los “mini toy” son Chihuahua, Yorkshire terrier, Caniche toy, Pomeriana y Papillón.