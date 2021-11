Razas de perros tamaño toy que caben en una taza de café

Existen perros de todos los tamaños: toy o enano (pesa menos de 5 kilos), pequeños (entre 5 y 10/15 kilos), medianos (pesan entre 15 y 25 kilos), grandes (entre 25 y 50 kilos) y gigantes (aquellos que pesan más de 50 kilos).

Las razas de perros de tamaño en miniatura están muy de moda en España. De hecho se consideran "toy" por pesar menos de 5 kilos y no medir más de 40 centímetros. Además, no son razas "únicas" si no que también los puedes encontrar en otros tamaños, como es el caso del caniche toy, que ha ido ganando popularidad en los últimos años y no alcanzan los 28 cm de altura al llegar a la edad adulta así como no sobrepasar los 4,5 kilogramos.

Esta raza tiene diferentes tamaños: Poodle toy (24–28 cm), Caniche enano (28–35 cm), Poodle estándar (45-60 cm) y Caniche mediano (35–45 cm).

Razas de perros tamaño toy

Pekinés

Es una raza originaria del Tíbet. Es muy territorial y son animales bastante perezosos e independientes, lo que trae como consecuencia que no sean obedientes ni tengan disciplina. Aunque tienen mucho carácter, aman la comodidad.

Mide entre 15 y 23 centímetros y pesa entre 3 y 5 kilos.

Pomerania

Curiosamente su nombre proviene de un antiguo ducado situado entre Polonia y Alemania llamado Pomerania. Aunque actualmente es un perro de tamaño pequeño, lo cierto es que antiguamente los ejemplares eran mucho más grandes de tamaño y se usaban como perros ganaderos. Esta raza se caracteriza por ser activa, alegre, sociable, noble y cariñosa, pero que también necesita de atención constante por parte de sus dueños.

Con una altura media de 20 cm en la edad adulta, y un peso que no excede los 3.5 kg, esta raza es conocida principalmente por su pelaje esponjoso y su cara de zorro.

Pinscher miniatura

Los pinscher miniatura suelen pesar entre 2,5 y 5 kg y aunque podamos encontrarlo de diferentes tonos, son perros de color negro y con manchas de color marrón. Son muy inteligentes esbeltos y tienen unas orejas muy particulares.

Yorkshire Terrier Toy

Es una raza de tamaño pequeño producto de la combinación de terrier escoceses e ingleses. Su peso no suele superar los 3,2 Kg y, pese a entrar dentro de la categoría de perro de compañía, goza de un temperamento inquieto y muy activo. Además tiene una fuerte personalidad, le encanta ser el centro de atención y es muy inteligente. Tiene una alta esperanza de vida, llegando a vivir hasta los 17 años.

Carlino o Pug

Son de carácter tranquilo y muy dóciles y aunque estén en la lista de los menos ladradores, es cierto que pueden tener episodios de muchos ladridos. Son perros tranquilos que prefieren estar sentados en un sillón y comer, lo que los predispone a ser animales obesos.

El tamaño máximo del Pug es de 30 cm, y su pequeño cuerpo no pesa más de 3 a 5 kilogramos. Chihuahua

El Chihuahua debe su nombre al estado de México del mismo nombre. Es uno de los perros miniatura más populares del mundo. Su peso varía entre 1 y 3 kg, mientras que su altura no supera los 15 cm. Esta raza de perros es fiel por naturaleza y le encanta ser el centro de atención.

Caniche toy

Como hemos mencionado anteriormente, el caniche toy no alcanza los 28 cm de altura y pesa entre 2 y 2,5 kg. El caniche toy es un perro muy obediente, activo e inteligente, lo que lo convierte en un perro fácil de entrenar y educar.