Muere Big Jake, el caballo más alto del mundo

Hace tan solo dos semanas murió Big Jake, considerado como el caballo más alto del mundo. Este ejemplar belga murió a los 20 años en Wisconsin, Estados Unidos, y medía cerca de 2,1 metros. El animal no solo impresionaba por su altura si no también por su peso, que llegó a alcanzar los 1136 kilos.

Vivía en una granja de Smokey Hollow Farm en Poynette. Su familia, comunicaba a The Associated Press que no quisieron especificar la hora ni el día exacto ya que "“Preferimos no recordarlo por una fecha; ha sido un acontecimiento traumático para nuestra familia’', dijo Valicia Gilbert, esposa del dueño de la granja, Jerry Gilbert.

El animal murió por causas naturales. "Big Jake fue mucho más que un récord mundial. Era una parte central de nuestra familia. Nos sentimos muy privilegiados de haberlo tenido en nuestras vidas. Él realmente amaba a la gente e impactó a muchos en el transcurso de su vida. Te extrañaremos!! Marzo 2001-Junio 2021", apunta la familia Gilbert en la cuenta de Facebook.

Un caballo de Record Guiness

El libro Guinness de récords mundiales lo certificó como el ejemplar de su especie vivo más alto del mundo en 2010. En consecuencia, Jake era considerado según su cuidador una “superestrella” y un “animal verdaderamente magnífico”.

La página web de los récords Guinness explica que Big Jake descendencia de dos caballos de tamaño promedio y cuando nació era un potro alto pero no excesivamente grande. "Siguió creciendo y dos cubos llenos de grano y un fardo de heno por día. Big Jake se convirtió en una gran atracción en Smokey Hollow Farm".

En una entrevista para Guinness, en 2018, Jerry Gilbert explicó: "Estamos orgullosos de mantener el récord y disfrutar de la gente que visita la granja. Nos alegran sus reacciones y ver a la gente feliz por la experiencia de ver a Jake".